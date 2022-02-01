Курячі стегенця з рисом та грибами: гурманимо без страху погладшати

Чудова страва для вечері! І хай вас не лякає солідний список інгредієнтів. Їх ви легко придбаєте в найближчому магазині.

Зате як смачно буде їсти! І як приємно – приймати компліменти від родини!

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Ароматні курячі стегенця з рисом та грибами

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6

– 6 курячих стегон;– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 чайні ложки цукру;– 1 чайна ложка сушеного орегано;– 1 чайна ложка ніжної солодкої паприки;– по 1 чайній ложці гранульованого часнику та цибулі;– ½ чайної ложки сушеного чебрецю;– 1 чайна ложка солі;– ¼ чайної ложки меленого чорного перцю.– 1 велика цибулина;– 4 зубчики часнику;– 4 столові ложки олії;– 1 чайна ложка солі;– ¼ чайної ложки меленого чорного перцю;– 1½ склянки гарячого курячого бульйону;– 1¼ склянки гарячої води;– 2 столові ложки вершкового масла;– 1½ склянки довгозернистого білого рису.– 2 столові ложки вершкового масла;– 2 зубчики часнику;– 400 грамів грибів;– ¼ склянки зеленої цибулі;– сіль;– мелений чорний перець;– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки для прикраси.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

У неглибокій мисці змішайте оливкову олію, цукор, орегано, паприку, гранульований часник, цибулю, чебрець, сіль та перець.

Приготованим маринадом змастіть курячі стегна й залиште їх маринуватися на 10 – 15 хвилин або краще, якщо дозволяє час, на ніч.



Фото Café delites

Жаротривке деко змастіть олією. Додайте нарізану кубиками цибулю, часник, трішки олії, сіль, мелений чорний перець, гарячий бульйон, окріп та вершкове масло. Ретельно перемішайте ложкою всі інгредієнти, щоб масло розтопилося. Висипте рис і знову перемішайте.

Викладіть на рис курячі стегенця, накрийте їх фольгою й відправте запікатися на 30 хвилин.

Приберіть фольгу, скропіть курку олією і запікайте ще 25 – 30 хвилин. Щоб підрум'янити курку та отримати хрумкий рис, на 3 – 5 хвилин увімкніть духовку на режимі "конвекція".

Вийміть курячі стегенця, перемішайте рис і поверніть на нього курку. Накрийте кришкою і залиште на 10 хвилин.

Приготуйте ароматні гриби, поки курочка відпочиває. Розігрійте в сковорідці вершкове масло й обсмажте на ньому подрібнений часник до появи аромату (30 секунд).



Фото Café delites

Гриби наріжте на четвертинки й додайте в сковорідку. Смажте їх 3 – 5 хвилин.

Наріжте цибулю довільними кубиками й присмачте спеціями. Додайте до грибів і перемішайте.



Фото Café delites

Перекладіть курку на таріль, рис перемішайте з грибами. Поверніть курку на рис, прикрасьте залишками цибулі та подрібненою петрушкою.

Смачного!