Ситно та смачно: бойківські книші з картоплею
Джерело:24 канал
Традиційна українська страва, яку зазвичай готували на ті свята, котрі випадали у період посту, або ж на поминки чи проводи. Це житній або пшеничні пиріжки із начинкою із картоплі або капусти.
Святкова страва, без якої не проходило жодне застілля, має довгу історію та різноманітні варіації.
Першу згадку про цю страву знаходимо у поемі Котляревського "Енеїда":
Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям — … І зараз миттю всі пустились Горілку, м'ясо куповать, Хліб, бублики, книші вродились, Пійшли посуди добувать; І коливо з куті зробили, Сити із меду наситили.
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Рецепт старовинних книшів
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 500 грам борошна;
- 6 грам сухих дріждів;
- 100 грам масла;
- 250 мілілітрів води;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 яйце;
Начинка:
- 15 картоплин;
- 1 цибулина;
- 100 грам олії;
- сіль, чорний перець.
Приготування:
- Чистимо та ставимо варитися картоплю до готовності. Гарячу картоплю розминаємо і даємо їй остигнути.
- Цибулю ріжемо дрібними кубиками та обжарюємо до золотистого кольору.
- Картоплю з'єднуємо з цибулею, спеціями та ретельно перемішуємо.
- Для тіста розчиняємо у теплій воді дріжджі, цукор та сіль. Додаємо до суміші розтоплене вершкове масло. Опісля поступово підсипаємо муку та місимо тісто. Воно має вийти еластичним. Залишаємо його на 30 хвилин.
- Робочу поверхню посипаємо мукою і розкачуємо тонким шаром тісто. Вирізаємо з тіста кружечки й викладаємо на середину начинку.
- Краї пиріжків зчіплюємо до середини серцевинки.
- Змащуємо пиріжки жовтком та випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці 30 хвилин.