Про це ніхто не думав: як довго можна зберігати каву

Кава – це один з продуктів, про термін зберігання яких надто турбуватися не потрібно. Втім, якщо не знати деяких нюансів, то можна отримати неприємність на рівному місці.

Напевно, ніхто з нас не ставив собі запитання щодо терміну придатності кави. Зазвичай цього робити й непотрібно, адже через популярність напою купувати його доводиться часто.

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Який реальний термін придатності кави

Виявляється, зберігати каву безкінечно неможливо. Оптимальний термін – 2 роки, але не варто надто турбуватися, що після цього строку напій вам сильно зашкодить.

Кава теж має свій термін придатності / Фото Pexels

Тут справа радше у смакових якостях. Після завершення терміну придатності кава втратить свій аромат та не матиме такого насиченого смаку, тож сенсу пити такий напій не надто багато.

Які фактори негативно впливають на каву

Кава нічим не відрізняється від інших продуктів, тому потрібно вберегти її від світла, вологи, кисню та тепла. Зробити це дуже легко – просто зберігайте її в щільно закритих непрозорих контейнерах у сухих і прохолодних місцях.

Втім, естетичний вигляд кавових зерен у прозорій банці тішить око, тому за такого варіанту зберігання кави потрібно розуміти, що її термін придатності буде закінчуватися швидше.