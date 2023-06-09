Ви завжди робили це не правильно – скільки часу треба варити молоду картоплю

Коли на ринку та на полицях магазинів вже доступна молода картопля, неодмінно приготуйте її до м'ясної чи рибної страви. Також вона чудово смакує зі свіжими овочами.

Молода картопля – це справжня насолода та улюблений продукт українців. У ній немає високо рівня крохмалю, як у вже зрілому овочі. Щоб правильно її приготувати, не зіпсувати, 24 канал розповідає всі секрети.

Читайте також Смачно і швидко: 3 рецепти апетитних закусок для літнього відпочинку на природі

Перш ніж розпочати приготування, обов'язково її потрібно очистити. Можна скористатися стандартним методом за допомогою ножа та шкребти її, а можна піти легшим шляхом.

Як швидко очистити молоду картоплю

Перекладіть миту молоду картоплю до каструлі, насипте кілька столових ложок солі та закрийте все кришкою. Інтенсивно трясіть картоплю, щоб сіль від тертя з овочем очистила шкірку.

Далі слід все ретельно промити та можна переходити до варіння.



Молода картопля з маслом / Фото Food Network

Молода картопля – відмінне джерело вітаміну С, вітамінів групи В, а також калію, фосфору і заліза. Тим, хто їсть молоду картоплю регулярно, не знайомі проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Однак і в цій простій задачі досі залишається відкритим питання: скільки ж варять молоду картоплю і як довго потрібно варити молоду картоплю в принципі.

Скільки часу потрібно варити молоду картоплю

Перекладаємо молоду картоплю в каструлю, заливаємо її окропом. Додаємо солі та варимо все 15 – 20 хвилин.

Готову картоплю перевіряємо кінчиком ножа. Зливаємо воду.

За бажанням, додаємо вершкового масла, вливаємо вершки чи молоко. Молода картопля відмінно смакує з кропом, м'ятою чи зеленою цибулею.

Смачного!