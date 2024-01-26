Помилка, яка зіпсує все: скільки часу варити рис

Щоб зварити смачний рис, необхідно точно дотримуватися пропорцій. Також дуже важливим є час приготування.

Рис потрібно варити 20 хвилин після закипання води на тихому вогні. Каструля має бути накрита кришкою.

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Як правильно варити рис

Перед варінням найперше треба відміряти рис. На 3 порції потрібно 250 грамів крупи – орієнтовно 1 чашка. Далі рис необхідно ретельно промити кілька разів. Найкраще, якщо в кінці промивання вода буде зовсім прозорою. Залийте рис чистою водою у пропорції 1 до 2, тобто на склянку рису треба 2 склянки води. Поставте каструлю на мінімальний вогонь і накрийте кришкою. Рис звариться через 20 хвилин після закипання.

Скільки варити рис на салат чи для фрикадельок

На останньому етапі до рису можна додати кубик вершкового масла, трохи солі та спецій, перемішати й ще хвилин 5 настояти під кришкою.

Рис для будь-яких холодних салатів потрібно варити до повної готовності. Адже страва більше не піддаватиметься тепловій обробці.

Рис для фрикадельок чи голубців слід варити до напівготовності, тобто приблизно на 10 хвилин менше. Страва буде тушкуватися в соусі довгий час, тому рис точно встигне доваритися.

Як варити рис в пакетику

Білий пропарений рис в пакетику треба варити 12 – 15 хвилин, а коричневий – 20 – 25 хвилин.

Пакетик треба опускати в киплячу воду. Її має бути стільки, щоб вона із запасом 2 сантиметри покрила пакетик.

Після того, як рис звариться, потримайте пакетик хвилинку над каструлею, щоб вода стекла. Після цього обережно розкрийте його і висипте вміст на тарілку.