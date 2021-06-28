Запашні скони: домашній рецепт смачних булочок

28 червня 2021 , 11:55
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Джерело:

24 канал

Думаєте, що приготувати до чаю? Ми підготували для вас простий рецепт булочок, які усім сподобаються.

Скони – популярна випічка англійської кухні. Традиційно булочки готують в Ірландії, Англії, Шотландії та подають на сніданок. Тісто готують з додаванням вівсяного або пшеничного борошна, розпушувача. 

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Існує багато рецептів. Класичні булочки – без начинки, які подають до чаю з вершками. Також їх готують солоними та солодкими, які можна подавати не тільки на сніданок, а й на десерт або як закуску.

У тісто додають сухофрукти, сезонні фрукти, овочі та спеції. Також булочки смакують з джемом, варенням, м'яким сиром.

Як приготувати булочки

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 377 ккал
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 10 грамів розпушувача;
– дрібка солі.
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте масло, розпушувач, цукор. Збийте тісто у комбайні.

Процес замішування тіста/ Фото Unsplash

  1. В окремій мисці збийте яйце з молоком, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Трохи залиште.
  2. Готове тісто загорніть у плівку, відправте у холодильник на десять хвилин.

Тісто для булочок/ Фото Unsplash

  1. Розкатайте тісто товщиною у три сантиметри, виріжте кружечки за допомогою склянки.
  2. Форму для запікання застеліть пергаментом, викладіть булочки, змастіть зверху збитим яйцем з молоком.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.

Скони з джемом/ Фото Unsplash

  1. Готові булочки викладіть на тарілку. Подавайте з джемом. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева