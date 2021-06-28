Запашні скони: домашній рецепт смачних булочок
Джерело:24 канал
Думаєте, що приготувати до чаю? Ми підготували для вас простий рецепт булочок, які усім сподобаються.
Скони – популярна випічка англійської кухні. Традиційно булочки готують в Ірландії, Англії, Шотландії та подають на сніданок. Тісто готують з додаванням вівсяного або пшеничного борошна, розпушувача.
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Існує багато рецептів. Класичні булочки – без начинки, які подають до чаю з вершками. Також їх готують солоними та солодкими, які можна подавати не тільки на сніданок, а й на десерт або як закуску.
У тісто додають сухофрукти, сезонні фрукти, овочі та спеції. Також булочки смакують з джемом, варенням, м'яким сиром.
Як приготувати булочки
- Час: 35 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 377 ккал
– 400 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 10 грамів розпушувача;
– дрібка солі.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте масло, розпушувач, цукор. Збийте тісто у комбайні.
Процес замішування тіста/ Фото Unsplash
- В окремій мисці збийте яйце з молоком, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Трохи залиште.
- Готове тісто загорніть у плівку, відправте у холодильник на десять хвилин.
Тісто для булочок/ Фото Unsplash
- Розкатайте тісто товщиною у три сантиметри, виріжте кружечки за допомогою склянки.
- Форму для запікання застеліть пергаментом, викладіть булочки, змастіть зверху збитим яйцем з молоком.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.
Скони з джемом/ Фото Unsplash
- Готові булочки викладіть на тарілку. Подавайте з джемом. Смачного!