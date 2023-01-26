Вибухове поєднання м'яса та овочів: рецепт особливого німецького рагу
26 січня 2023, 19:05Читать новость на русском
Джерело:The Spruce Eats
Рагу – одна з найкращих гарячих страв, яка припадає до смаку абсолютно усім. Ситне поєднання м'яса та овочів – це саме те, що потрібно у прохолодну зимову погоду.
Традиційний рецепт німецького рагу – це поєднання томатної основи з квасолею, овочами та м'ясом. Варіацій м'ясного поєднання у страві є безліч, але найбільшу популярність здобули свинина та курятина.
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Подавати це рагу найкраще з хлібом, солоними огірками та салатом з капусти.
Рецепт німецького рагу
Час: 55 хвилин
Порцій: 8
Ситна їжа для усієї сім'ї / Фото The Spuce Eats
Інгредієнти:
- 6 столових ложок вершкового масла;
- 1,5 склянки крупно нарізаної цибулі;
- 3 – 4 зубчики подрібненого часнику;
- 3 склянки нарізаної кубиками картоплі;
- 1,5 склянки квасолі;
- 2 склянки кукурудзи;
- 3 склянки курячого бульйону;
- банка нарізаних кубиками помідорів;
- 1 склянка соусу барбекю;
- сіль, перець та спеції до смаку;
- 2 склянки подрібненої курятини;
- 2 склянки подрібненої вареної свинини.
Приготування:
- У великій каструлі топимо масло, додаємо цибулю та готуємо 3 хвилини.
- Додаємо часник і готуємо ще 1 хвилину. Додаємо картоплю, квасолю, помідори, бульйон та кукурудзу, доводимо до кипіння.
- Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та тушкуємо 15 хвилин або трішки довше, поки картопля не стане м'якою.
- Додаємо соус, м'ясо, солимо, перчимо та додаємо спеції. Добре перемішуємо.
- Тушкуємо під кришкою ще 15 хвилин.
Смачного!