Смачне свято: нардепи хочуть започаткувати День українського борщу

Група депутатів Верховної Ради запропонувала відзначати кожної другої суботи вересня День українського борщу. 30 листопада ініціатори зареєстрували проєкт постанови під номером 6361.

Серед тих, хто долучився до ініціативи, – голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та його заступниця Євгенія Кравчук. Співавторкою ідеї виступила також депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

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Уявіть: щороку в другу суботу вересня будуть проводитися фестивалі, змагання, лекції та дискусії про феномен українського борщу. Його обговорюватимуть у школах, закладах харчування та закладах культури! У цей день (але не лише) ми будемо готувати, їсти, обмінюватись рецептами страви,

– написала Ольга Стефанишина у фейсбуці.

Документ поки передали розглядати керівництву, його текст не оприлюднили.

Війна за український борщ

За український борщ розгорілась інформаційна війна з Росією, яку злить те, що Україна внесла суп до нематеріальної культурної спадщини і подала заявку до ЮНЕСКО.

У кухнях усіх країн, які входили до Великого Князівства, а це Литва, Білорусь, Польща і частина України, є борщ. Саме в Україні він розвинувся. За збігом обставин чи за варіативністю страви.

Лише в українців борщ став частиною культури, традицій і ритуалів. Відомо близько 150 приказок про борщ, чимало топонімів і прізвищ із таким же коренем. Кожен населений пункт України та навіть кожна господиня має свій варіант борщу.

Секрети приготування страви