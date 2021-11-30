Серед тих, хто долучився до ініціативи, – голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та його заступниця Євгенія Кравчук. Співавторкою ідеї виступила також депутатка з фракції "Голос" Ольга Стефанишина.
До теми Картопля чи капуста: що спершу класти в борщ
Уявіть: щороку в другу суботу вересня будуть проводитися фестивалі, змагання, лекції та дискусії про феномен українського борщу. Його обговорюватимуть у школах, закладах харчування та закладах культури! У цей день (але не лише) ми будемо готувати, їсти, обмінюватись рецептами страви,
– написала Ольга Стефанишина у фейсбуці.
Документ поки передали розглядати керівництву, його текст не оприлюднили.
Війна за український борщ
- За український борщ розгорілась інформаційна війна з Росією, яку злить те, що Україна внесла суп до нематеріальної культурної спадщини і подала заявку до ЮНЕСКО.
- У кухнях усіх країн, які входили до Великого Князівства, а це Литва, Білорусь, Польща і частина України, є борщ. Саме в Україні він розвинувся. За збігом обставин чи за варіативністю страви.
- Лише в українців борщ став частиною культури, традицій і ритуалів. Відомо близько 150 приказок про борщ, чимало топонімів і прізвищ із таким же коренем. Кожен населений пункт України та навіть кожна господиня має свій варіант борщу.
Секрети приготування страви
- В українській кухні є 3 головні види борщу – червоний, зелений і холодний. У різних регіонах України страву готують по-різному.
- Основою страви є наваристий м’ясний бульйон. Щоб надати борщу пікантності та нових смаків багато господинь експериментують із приправами.
- Аби не було занадто кислого чи гострого смаку, не слід додавати у нього гвоздику, корицю або інші подібні прянощі. Так само не слід додавати приправи азіатської кухні, особливо корейської, чи хмелі-сунелі.
- Те саме стосується і свіжого, чи сухого імбиря. Його краще подати на окремій тарілці. Для кожного м'ясного бульйону слід обрати особливу зелень.