Вкусный праздник: нардепы хотят учредить День украинского борща

Группа депутатов Верховной Рады предложила отмечать каждую вторую субботу сентября День украинского борща. 30 ноября инициаторы зарегистрировали проект постановления под номером 6361.

Среди присоединившихся к инициативе – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и его заместитель Евгения Кравчук. Соавтором идеи выступила депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

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Представьте: ежегодно во вторую субботу сентября будут проводиться фестивали, соревнования, лекции и дискуссии о феномене украинского борща. Его будут обсуждать в школах, заведениях питания и учреждениях культуры! В этот день (но не только) мы будем готовить, есть, обмениваться рецептами блюда,

– написала Ольга Стефанишина в "Фейсбуке".

Документ пока передали руководству, его текст не обнародовали.

Война за украинский борщ

За украинский борщ разгорелась информационная война с Россией, которую злит то, что Украина внесла суп в нематериальное культурное наследие и подала заявку в ЮНЕСКО.

В кухнях всех стран, которые входили в Великое княжество, а это Литва, Беларусь, Польша и часть Украины, есть борщ. Именно в Украине он развился. По стечению обстоятельств или по вариативности блюда.

Только у украинцев борщ стал частью культуры, традиций и ритуалов. Известно около 150 поговорок о борще, немало топонимов и фамилий с таким же корнем. Каждый населенный пункт Украины и даже каждая хозяйка имеет свой вариант борща.

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