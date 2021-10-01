Смачніші за чебуреки: справжні угорські лангоші із сиром

Пухкі угорські палянички ви скуштуєте вже найближчого вікенда, приготувавши їх удома власноруч. Адже вони не потребують особливих кулінарних навичок. Ось покроковий рецепт цього ярмаркового смаколика. З лангошами впорається навіть новачок!

Лангоші – дуже популярний угорський фастфуд. Зовні вони схожі на палянички чи пампухи, але до тіста на них додають картопляне пюре, яке й робить їх такими пухкими та ніжними.

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Зазвичай лангош поливають сметаною або часниковим соусом і рясно посипають тертим сиром. Також до лангоша можна додавати шкварки, смажену цибульку або нарізану шинку.

Угорські лангоші із сиром

Час: 3 години

3 години Порції: 4



Лангош / Фото Livejournal

– 250 г пшеничного борошна;– 150 г картопляного пюре;– 6 г свіжих дріжджів;– 100 мл молока;– ½ ч. л. цукру;– 2 зубчики часнику;– 4 ст. л. сметани;– 200 г твердого сиру;– сіль;– мелена паприка;– олія для смаження.

Приготування:

Для тіста з'єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль.

Додайте до суміші картопляне пюре й усе перемішайте.

Невеликими порціями додаючи до суміші борошно, замісіть тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.

Перекладіть тісто до миски, накрийте харчовою плівкою й відправте в тепле місце на 1 – 2 години.

Коли тісто відпочине, поставте розігрівати олію для смаження лангошів.

Щедро посипте стільницю борошном і викладіть на неї тісто. Розділіть його на 4 частини.



Приготування лангош / Фото Livejournal

Руками, без допомоги качалки, розтягніть кожну частину тіста й сформуйте округлі лангоші. Серединку трішки примніть пальцями.



Приготування лангош / Фото Livejournal

Коли температура олії у сягне 180 градусів – можна смажити лангоші.

Обсмажте їх з обох сторін у фритюрі й викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Змішайте сметану, пропущений крізь прес часник і змажте цим соусом палянички.

Рясно посипте їх тертим сиром і меленою паприкою.

Лангоші готові. Смачного!