Смачніші за чебуреки: справжні угорські лангоші із сиром
Джерело:Livejournal
Пухкі угорські палянички ви скуштуєте вже найближчого вікенда, приготувавши їх удома власноруч. Адже вони не потребують особливих кулінарних навичок. Ось покроковий рецепт цього ярмаркового смаколика. З лангошами впорається навіть новачок!
Лангоші – дуже популярний угорський фастфуд. Зовні вони схожі на палянички чи пампухи, але до тіста на них додають картопляне пюре, яке й робить їх такими пухкими та ніжними.
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Зазвичай лангош поливають сметаною або часниковим соусом і рясно посипають тертим сиром. Також до лангоша можна додавати шкварки, смажену цибульку або нарізану шинку.
Угорські лангоші із сиром
- Час: 3 години
- Порції: 4
Лангош / Фото Livejournal
– 250 г пшеничного борошна;
– 150 г картопляного пюре;
– 6 г свіжих дріжджів;
– 100 мл молока;
– ½ ч. л. цукру;
– 2 зубчики часнику;
– 4 ст. л. сметани;
– 200 г твердого сиру;
– сіль;
– мелена паприка;
– олія для смаження.
Приготування:
- Для тіста з'єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль.
- Додайте до суміші картопляне пюре й усе перемішайте.
- Невеликими порціями додаючи до суміші борошно, замісіть тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.
- Перекладіть тісто до миски, накрийте харчовою плівкою й відправте в тепле місце на 1 – 2 години.
- Коли тісто відпочине, поставте розігрівати олію для смаження лангошів.
- Щедро посипте стільницю борошном і викладіть на неї тісто. Розділіть його на 4 частини.
Приготування лангош / Фото Livejournal
- Руками, без допомоги качалки, розтягніть кожну частину тіста й сформуйте округлі лангоші. Серединку трішки примніть пальцями.
Приготування лангош / Фото Livejournal
- Коли температура олії у сягне 180 градусів – можна смажити лангоші.
- Обсмажте їх з обох сторін у фритюрі й викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
- Змішайте сметану, пропущений крізь прес часник і змажте цим соусом палянички.
- Рясно посипте їх тертим сиром і меленою паприкою.
Лангоші готові. Смачного!