Смачніші за чебуреки: справжні угорські лангоші із сиром

1 жовтня 2021 , 12:34
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Джерело:

Livejournal

Пухкі угорські палянички ви скуштуєте вже найближчого вікенда, приготувавши їх удома власноруч. Адже вони не потребують особливих кулінарних навичок. Ось покроковий рецепт цього ярмаркового смаколика. З лангошами впорається навіть новачок!

Лангоші – дуже популярний угорський фастфуд. Зовні вони схожі на палянички чи пампухи, але до тіста на них додають картопляне пюре, яке й робить їх такими пухкими та ніжними. 

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Зазвичай лангош поливають сметаною або часниковим соусом і рясно посипають тертим сиром. Також до лангоша можна додавати шкварки, смажену цибульку або нарізану шинку.

Угорські лангоші із сиром

  • Час: 3 години
  • Порції: 4


Лангош / Фото Livejournal

Інгредієнти:
 – 250 г пшеничного борошна;
 – 150 г картопляного пюре;
 – 6 г свіжих дріжджів;
 – 100 мл молока;
 – ½ ч. л. цукру;
 – 2 зубчики часнику;
 – 4 ст. л. сметани;
 – 200 г твердого сиру;
 – сіль;
 – мелена паприка;
 – олія для смаження.

Приготування:

  1. Для тіста з'єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль.
  1. Додайте до суміші картопляне пюре й усе перемішайте.
  1. Невеликими порціями додаючи до суміші борошно, замісіть тісто. Воно вийде трішки липким та м'яким.
  1. Перекладіть тісто до миски, накрийте харчовою плівкою й відправте в тепле місце на 1 – 2 години.
  1. Коли тісто відпочине, поставте розігрівати олію для смаження лангошів. 
  1. Щедро посипте стільницю борошном і викладіть на неї тісто. Розділіть його на 4 частини.


Приготування лангош / Фото Livejournal

  1. Руками, без допомоги качалки, розтягніть кожну частину тіста й сформуйте округлі лангоші. Серединку трішки примніть пальцями.


Приготування лангош / Фото Livejournal

  1. Коли температура олії у сягне 180 градусів – можна смажити лангоші.
  1. Обсмажте їх з обох сторін у фритюрі й викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
  1. Змішайте сметану, пропущений крізь прес часник і змажте цим соусом палянички.
  1. Рясно посипте їх тертим сиром і меленою паприкою. 

Лангоші готові. Смачного!

Автор: Богданна Рибак