Смачніше за піцу: рецепт домашнього пирога-косички від Яни Станішевської

Хрумка скоринка, ніжний сир, що поволі витікає з пирога та апетитно запечена шинка – неймовірна смакота в одній страві. До речі, за бажанням, ви можете додавати до пирога часничок або солодкий перець.

Пиріг-косичка – відмінний варіант для ситного сніданку або перекусу на роботу. Він доволі легкий у приготуванні, та сподобається кожному.

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Подавайте його до столу з кетчупом, хумусом або навіть зі склянкою молока.

Рецепт пирога-косичка

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4



Готовий пиріг-косичка / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Для приготування тіста змішайте тепле молоко з дріжджами, додайте 1 столову ложку борошна та 1 столову ложку цукру.

Перемішайте суміш та залишіть в теплому місці на 15 хвилин. Можна накрити опару рушником або шаром харчової плівки.

Коли опара готова, переходимо до замішування тіста. Влийте до неї жовтки та перемішайте все із залишками цукру.

Додайте солі, невеликими порціями вводьте борошно.

Влийте розтоплене вершкове масло та знову замішайте тісто.

Перекладіть його в глибокий посуд, накрийте кришкою та залишіть "відпочити" на 30 хвилин.

Наріжте твердий сир та шинку дрібними кубиками.

Оливки наріжте кружечками.

Розкачайте тісто в тонкий шар та викладіть начинку.

– 400 – 500 г борошна;– 2 сирих курячих жовтки;– 2 ст. л. цукру;– 1 склянка молока;– 30 г свіжих дріжджів;– сіль;– 50 г вершкового масла.– 200 г твердого сиру;– 250 г шинки або ковбаси;– 50 г чорних оливок без кісточки;– улюблені спеції.



Формування пирога-косички / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Загорніть тісто з начинкою в рулет та залишіть "відпочити" 10 хвилин.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Розріжте рулет повздовж та сформуйте косичку. Далі закріпіть її кінці так, щоб вийшов бублик.

Змастіть пиріг жовтком та випікайте в духовці 45 хвилин.