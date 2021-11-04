Смачніше за піцу: рецепт домашнього пирога-косички від Яни Станішевської
4 листопада 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Хрумка скоринка, ніжний сир, що поволі витікає з пирога та апетитно запечена шинка – неймовірна смакота в одній страві. До речі, за бажанням, ви можете додавати до пирога часничок або солодкий перець.
Пиріг-косичка – відмінний варіант для ситного сніданку або перекусу на роботу. Він доволі легкий у приготуванні, та сподобається кожному.
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Подавайте його до столу з кетчупом, хумусом або навіть зі склянкою молока.
Рецепт пирога-косичка
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Готовий пиріг-косичка / Фото зі сторінки Яни Станішевської
– 400 – 500 г борошна;
– 2 сирих курячих жовтки;
– 2 ст. л. цукру;
– 1 склянка молока;
– 30 г свіжих дріжджів;
– сіль;
– 50 г вершкового масла.
- Для приготування тіста змішайте тепле молоко з дріжджами, додайте 1 столову ложку борошна та 1 столову ложку цукру.
- Перемішайте суміш та залишіть в теплому місці на 15 хвилин. Можна накрити опару рушником або шаром харчової плівки.
- Коли опара готова, переходимо до замішування тіста. Влийте до неї жовтки та перемішайте все із залишками цукру.
- Додайте солі, невеликими порціями вводьте борошно.
- Влийте розтоплене вершкове масло та знову замішайте тісто.
- Перекладіть його в глибокий посуд, накрийте кришкою та залишіть "відпочити" на 30 хвилин.
– 200 г твердого сиру;
– 250 г шинки або ковбаси;
– 50 г чорних оливок без кісточки;
– улюблені спеції.
- Наріжте твердий сир та шинку дрібними кубиками.
- Оливки наріжте кружечками.
- Розкачайте тісто в тонкий шар та викладіть начинку.
Формування пирога-косички / Фото зі сторінки Яни Станішевської
- Загорніть тісто з начинкою в рулет та залишіть "відпочити" 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Розріжте рулет повздовж та сформуйте косичку. Далі закріпіть її кінці так, щоб вийшов бублик.
- Змастіть пиріг жовтком та випікайте в духовці 45 хвилин.
- Готовий пиріг-косичка подавайте до столу з улюбленим соусом. Смачного!