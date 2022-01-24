Смачніші ніж в пекарні: готуємо роліні з м'ясною начинкою
24 січня 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Шукаєте закуску на щодень, щоб була смачною і швидкою у приготуванні? Ми підготували рецепт хрумких роліні з м'ясом. Тільки уявіть шматочки бекону, яловичо-свинячого фаршу, ароматні трави та спеції – це все в одному роліні. Пальчики оближеш!
Рецепт роліні з м'ясною начинкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10
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Фото Cafe delites
– листкове тісто;
– 200 грамів бекону;
– 2 зубчики часнику;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 невелика морква;
– 1 стебло селери;
– 1 чайна ложка меленого насіння фенхелю;
– 250 грамів свинячого фаршу;
– 250 грамів яловичого фаршу;
– ½ склянки панірувальних сухарів;
– 1 сире куряче яйце;
– 2 столові ложки соусу барбекю;
– 1 столова ложка вустерського соусу;
– 1 столова ложка свіжої петрушки;
– ¾ чайної ложки солі;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Обсмажте бекон на сковорідці протягом 2 – 3 хвилин. Додайте дрібно нарізану цибулю, селеру та моркву, пасеруйте 2 хвилини на середньому вогні.
- Обсмажте часник до появи аромату (близько 30 секунд).
- Охолодіть засмажку протягом 10 хвилин.
- Додайте решту інгредієнтів та ретельно перемішайте руками начинку.
- Злегка посипте борошном стільницю. Розріжте лист тіста навпіл і покладіть перед собою. Розділіть начинку на 5 частин.
Фото Cafe delites
- Ложкою викладіть одну частину начинки посередині тіста і притисніть, сформуйте рол. Краї тіста змастіть яйцем, а потім загорніть. Викладіть на деко швом вниз. Сформуйте роліні з м'ясною начинкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Перед випіканням змастіть роліні яйцем та відправте в духовку на 30 – 35 хвилин.
Фото Cafe delites
- Подавайте хрумкі роліні з кетчупом або томатним соусом.
Смачного!