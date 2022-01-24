Смачніші ніж в пекарні: готуємо роліні з м'ясною начинкою

24 січня 2022 , 19:05
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Джерело:

Сafe delites

Шукаєте закуску на щодень, щоб була смачною і швидкою у приготуванні? Ми підготували рецепт хрумких роліні з м'ясом. Тільки уявіть шматочки бекону, яловичо-свинячого фаршу, ароматні трави та спеції – це все в одному роліні. Пальчики оближеш!

Рецепт роліні з м'ясною начинкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 10

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – листкове тісто;
 – 200 грамів бекону;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 невелика морква;
 – 1 стебло селери;
 – 1 чайна ложка меленого насіння фенхелю;
 – 250 грамів свинячого фаршу;
 – 250 грамів яловичого фаршу;
 – ½ склянки панірувальних сухарів;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 2 столові ложки соусу барбекю;
 – 1 столова ложка вустерського соусу;
 – 1 столова ложка свіжої петрушки;
 – ¾ чайної ложки солі;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Обсмажте бекон на сковорідці протягом 2 – 3 хвилин. Додайте дрібно нарізану цибулю, селеру та моркву, пасеруйте 2 хвилини на середньому вогні.
  1. Обсмажте часник до появи аромату (близько 30 секунд).
  1. Охолодіть засмажку протягом 10 хвилин.
  1. Додайте решту інгредієнтів та ретельно перемішайте руками начинку.
  1. Злегка посипте борошном стільницю. Розріжте лист тіста навпіл і покладіть перед собою. Розділіть начинку на 5 частин.


Фото Cafe delites

  1. Ложкою викладіть одну частину начинки посередині тіста і притисніть, сформуйте рол. Краї тіста змастіть яйцем, а потім загорніть. Викладіть на деко швом вниз. Сформуйте роліні з м'ясною начинкою.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. 
  1. Перед випіканням змастіть роліні яйцем та відправте в духовку на 30 – 35 хвилин.


Фото Cafe delites

  1. Подавайте хрумкі роліні з кетчупом або томатним соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак