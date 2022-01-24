Смачніші ніж в пекарні: готуємо роліні з м'ясною начинкою

19:05

Шукаєте закуску на щодень, щоб була смачною і швидкою у приготуванні? Ми підготували рецепт хрумких роліні з м'ясом. Тільки уявіть шматочки бекону, яловичо-свинячого фаршу, ароматні трави та спеції – це все в одному роліні. Пальчики оближеш!