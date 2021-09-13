Смачний рецепт маринованих баклажанів на зиму

Ціни на улюблені овочі стрімко поповзли вниз, а це означає, що настав час робити смачні заготовки та закуски з них. Талановита кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачної закуски з баклажанів.

Щоб приготувати мариновані баклажани вам не потрібно годинами стояти на кухні. Цей рецепт смачної закуски готується доволі швидко, адже маринувати вони будуть без вашої участі.

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Рецепт маринованих баклажанів

Час: 5 годин

5 годин Порції: 4



Мариновані баклажани / Фото зі сторінки Лізи Глінської

– 1 кг баклажанів;– 1,5 л води;– 10 г солі (1 ч. л. з гіркою);

Приготування:

Наріжте баклажани середніми шматками та посипте сіллю.

Залийте все водою та відправте на середній вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть 10 – 15 хвилин.

Злийте воду з баклажанів.

Змішайте воду, цукор та сіль на ваш смак. Перемішуйте маринад доки в ньому не розчинять всі інгредієнти.

Додайте хмелі-сунелі, оцет, чорний перець горошком, олію та подрібнений часник та перемішайте.

Залийте готовим маринадом баклажани, закрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 3 години.

Зніміть плівку з баклажанів, перемішайте та перекладіть в миску.

Наріжте до маринованих баклажанів кінзу та кріп, знову перемішайте та подавайте до столу. Смачного!

– 1 л води;– 25 г солі;– 40 г цукру;– 60 мл олії;– 70 мл оцту;– 20 горошин чорного перцю горошком;– 3 – 8 зубчиків часнику;– 2 г хмелі-сунелі.