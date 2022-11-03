Смак дитинства: готуємо рис з яблуками та корицею
3 листопада 2022 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Здебільшого ми звикли бачити рис у ролі гарніру для якоїсь м'ясної страви. Та не варто забувати, що й солодкий смак йому також дуже гарно пасує.
Поєднання рису та яблук може прийти на допомогу усім, хто дбає про свою фігуру або ж просто прагне отримати смачну страву за короткий проміжок часу. Доповнює рецепт кориця, аромат якої завше пов'язаний із "смачними" спогадами.
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Також ця страва має шанси стати улюбленим смаколиком дітей, якщо ви прагнете знайти гідну альтернативу шоколаду та іншим солодощам із надлишком цукру.
Рецепт рису з яблуками та корицею
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Смачно та корисно / Фото Przyslij Przepis
Інгредієнти:
- чашка рису;
- 2 яблука;
- коричневий цукор;
- кориця;
- збиті вершки.
Приготування:
- Заливаємо рис двома склянками води та варимо до готовності, поки він не вбере всю воду. Залишаємо під кришкою на 15 хвилин.
- Яблука розрізаємо навпіл, видаляємо серцевинки та нарізаємо тонкими скибочками. Чистити від шкірки не потрібно.
- Дно форми змащуємо вершковим маслом, рівномірно викладаємо рис, а на нього – яблука. Посипаємо цукром та корицею.
- Кладемо на яблука кілька скибок вершкового масла та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо страву зі збитими вершками.
Нехай смакує!