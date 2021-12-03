Смак магії: готуємо йоркширський пудинг з Гаррі Поттера

Зима – це час мандаринок, смачних гарячих напоїв та улюблених фільмів. Гаррі Поттер – культове кіно, від перегляду якого в сніжну погоду просто неможливо втриматися. Смачні страви – одна з головних "родзинок" книги та фільму про "хлопчика, який вижив".

Йоркширський пудинг – традиційна страва Англії. Зазвичай його подають з ростбіфом та підливою, але ви можете придумати своє особливе поєднання.

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Страва стала популярною завдяки дешевим інгредієнтам та неймовірному смаку в поєднанні з м'ясом. Трішки зусиль – і ви відчуєте справжній смак магії!

Рецепт класичного йоркширського пудингу

Час: 30 хвилин

Порцій: 12

Пудинг можна поєднувати з чим завгодно / Фото Pinterest

Інгредієнти

3 яйця

1/4 чайної ложки солі

285 мілілітрів молока

115 грам борошна

Приготування

Ретельно збиваємо яйця з сіллю. Додаємо молоко, а потім – борошно. Ставимо масу відпочивати на 30 хвилин. Розігріваємо духовку до 220 градусів. Ставимо форми на кілька хвилин в духовку, щоб вони розігрілися. Даємо у форми по столовій ложці олії і знову ставимо на 5 хвилин у духовку. Наповнюємо форми тістом та запікаємо 15 хвилин до золотистого кольору. Пудинг має бути зрустким ззовні, але м'яким всередині. Подаємо з улюбленою начинкою або до м'ясних страв.

Смачного!