Смак магії: готуємо йоркширський пудинг з Гаррі Поттера
3 грудня 2021 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Зима – це час мандаринок, смачних гарячих напоїв та улюблених фільмів. Гаррі Поттер – культове кіно, від перегляду якого в сніжну погоду просто неможливо втриматися. Смачні страви – одна з головних "родзинок" книги та фільму про "хлопчика, який вижив".
Йоркширський пудинг – традиційна страва Англії. Зазвичай його подають з ростбіфом та підливою, але ви можете придумати своє особливе поєднання.
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Страва стала популярною завдяки дешевим інгредієнтам та неймовірному смаку в поєднанні з м'ясом. Трішки зусиль – і ви відчуєте справжній смак магії!
Рецепт класичного йоркширського пудингу
Час: 30 хвилин
Порцій: 12
Пудинг можна поєднувати з чим завгодно / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 3 яйця
- 1/4 чайної ложки солі
- 285 мілілітрів молока
- 115 грам борошна
Приготування
- Ретельно збиваємо яйця з сіллю. Додаємо молоко, а потім – борошно. Ставимо масу відпочивати на 30 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 220 градусів.
- Ставимо форми на кілька хвилин в духовку, щоб вони розігрілися.
- Даємо у форми по столовій ложці олії і знову ставимо на 5 хвилин у духовку.
- Наповнюємо форми тістом та запікаємо 15 хвилин до золотистого кольору. Пудинг має бути зрустким ззовні, але м'яким всередині.
- Подаємо з улюбленою начинкою або до м'ясних страв.
Смачного!