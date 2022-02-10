Сметанкові кекси: швидкий десерт для ласунів

10 лютого 2022 , 14:06
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Джерело:

24 канал

Із кексами так затишно чаювати! Вони легко готуються, а ще їх можна начиняти – хоч джемом, хоч сиром, а то й курятиною. Сьогодні в нас будуть солодкі кекси на сметані.

Одне застереження: не переборщіть із ваніліном. Достатньо взяти його на самому кінчику ножа.

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Рецепт сметанкових кексів

Час: 30 хвилин

Порцій: 8

Особлива насолода / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 250 мілілітрів сметани будь-якої жирності;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 2 склянка борошна;
  • 1 чайна ложка соди;
  • ванілін на кінчику ножа;
  • родзинки, кукати, шоколад – на ваш смак.

Приготування:

  1. З'єднуємо яйця, цукор та сметану. Усе ретельно перемішуємо.
  2. Додаємо змішане із содою борошно.
  3. Додати у суміш солодкі додатки та ще раз ретельно перемішати.
  4. Розливаємо тісто по формах для кексів та ставимо у розігріту до 250 градусів духовку на 20 хвилин.
  5. Готові кекси можна прикрасити взбитими вершками, глазурью та фруктами.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська