Сметанкові кекси: швидкий десерт для ласунів
10 лютого 2022 , 14:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Із кексами так затишно чаювати! Вони легко готуються, а ще їх можна начиняти – хоч джемом, хоч сиром, а то й курятиною. Сьогодні в нас будуть солодкі кекси на сметані.
Одне застереження: не переборщіть із ваніліном. Достатньо взяти його на самому кінчику ножа.
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Рецепт сметанкових кексів
Час: 30 хвилин
Порцій: 8
Особлива насолода / Фото Pexels
Інгредієнти:
- 250 мілілітрів сметани будь-якої жирності;
- 2 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 2 склянка борошна;
- 1 чайна ложка соди;
- ванілін на кінчику ножа;
- родзинки, кукати, шоколад – на ваш смак.
Приготування:
- З'єднуємо яйця, цукор та сметану. Усе ретельно перемішуємо.
- Додаємо змішане із содою борошно.
- Додати у суміш солодкі додатки та ще раз ретельно перемішати.
- Розливаємо тісто по формах для кексів та ставимо у розігріту до 250 градусів духовку на 20 хвилин.
- Готові кекси можна прикрасити взбитими вершками, глазурью та фруктами.
Смачного!