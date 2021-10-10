Смугастий кекс: рецепт випічки з гарбузом та шоколадом, яка виходить завжди

10 жовтня 2021 , 15:11
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Обов'язково приготуйте цей домашній кекс, адже він не тільки смачний, а й легкий у приготуванні. Авторка рецепту запевняє, що він вийде у вас з першого разу!

Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.

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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії. 

Рецепт смугастого (мармурового) кексу

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти для шоколадного тіста:
 – 100 г вершкового масла;
 – 200 г цукру;
 – 2 шт. сирих курячих яєць;
 – 2 ст. л. сметани;
 – 3 ст. л. какао;
 – 220 г борошна;
 – 1 ч. л. розпушувача;
 – ¼ ч. л. соди;
 – ванільний цукор;
 – сіль.
Для гарбузового тіста:
 – 200 г гарбузового пюре;
 – 120 г цукру;
 – 2 шт. сирих курячих яєць;
 – 80 мл олії;
 – цедра апельсина;
 – 250 г борошна;
 – 1 ч. л. розпушувача;
 – ¼ ч. л. соди;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. Розігрітйе духовку до 165 градусів.
  1. Змастіть форму для випікання вершковим маслом.
  1. Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.
  1. Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.
  1. Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.
  1. Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.
  1.  Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.
  1. Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.


Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

  1. Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.
  1. Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.
  1. Полийте випічку карамеллю, шоколадом або іншим улюбленим сиропом та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак