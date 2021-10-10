Смугастий кекс: рецепт випічки з гарбузом та шоколадом, яка виходить завжди

Обов'язково приготуйте цей домашній кекс, адже він не тільки смачний, а й легкий у приготуванні. Авторка рецепту запевняє, що він вийде у вас з першого разу!

Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.

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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії.

Рецепт смугастого (мармурового) кексу

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4



Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

– 100 г вершкового масла;– 200 г цукру;– 2 шт. сирих курячих яєць;– 2 ст. л. сметани;– 3 ст. л. какао;– 220 г борошна;– 1 ч. л. розпушувача;– ¼ ч. л. соди;– ванільний цукор;– сіль.– 200 г гарбузового пюре;– 120 г цукру;– 2 шт. сирих курячих яєць;– 80 мл олії;– цедра апельсина;– 250 г борошна;– 1 ч. л. розпушувача;– ¼ ч. л. соди;– дрібка солі.

Приготування:

Розігрітйе духовку до 165 градусів.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом.

Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.

Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.

Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.

Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.

Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.



Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.

Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.