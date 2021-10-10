Смугастий кекс: рецепт випічки з гарбузом та шоколадом, яка виходить завжди
10 жовтня 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Обов'язково приготуйте цей домашній кекс, адже він не тільки смачний, а й легкий у приготуванні. Авторка рецепту запевняє, що він вийде у вас з першого разу!
Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.
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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії.
Рецепт смугастого (мармурового) кексу
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської
– 100 г вершкового масла;
– 200 г цукру;
– 2 шт. сирих курячих яєць;
– 2 ст. л. сметани;
– 3 ст. л. какао;
– 220 г борошна;
– 1 ч. л. розпушувача;
– ¼ ч. л. соди;
– ванільний цукор;
– сіль.
Для гарбузового тіста:
– 200 г гарбузового пюре;
– 120 г цукру;
– 2 шт. сирих курячих яєць;
– 80 мл олії;
– цедра апельсина;
– 250 г борошна;
– 1 ч. л. розпушувача;
– ¼ ч. л. соди;
– дрібка солі.
Приготування:
- Розігрітйе духовку до 165 градусів.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом.
- Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.
- Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.
- Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.
- Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.
- Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.
Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської
- Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.
- Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.
- Полийте випічку карамеллю, шоколадом або іншим улюбленим сиропом та подавайте до столу. Смачного!