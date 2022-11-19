Прокидаємося – і заряджаємося: рецепт смузі з банана та ряжанки
19 листопада 2022 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:Cookery
Смузі – це напій, який підкорив увесь світ завдяки легкості приготування та універсальності. Смузі не сніданок не лише зекономить багато часу, а й зарядитися на увесь день.
Навряд чи хтось з нас любить стояти біля плити одразу після того, як прокинувся. Ранковий час чудово підходить для планування та творчих задумів, тож завжди краще обирати опції швидких та поживних сніданків. Смузі – одна з них, адже для приготування коктейлю потрібні лише кілька інгредієнтів та блендер. Прості маніпуляції – і порція заряду на весь день готова.
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Рецепт смузі з банана та ряжанки
Час: 3 хвилини
Порцій: 2
Швидко та смачно / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- стакан ряжанки;
- 1 банан;
- 1 інший фрукт (але не цитрусовий);
- столова ложка цукру.
Приготування:
- Банан та фрукт очищаємо та нарізаємо на шматочки.
- Додаємо усі інгредієнти в блендер та збиваємо до однорідної консистенції.
- Подаємо в улюблених келихах, можна прикрасити напій фруктами або топінгом.