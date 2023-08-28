Що дати дитині з собою в школу: 5 ідей поживного й корисного сніданку

Справжній успіх у школі починається зі здорового ранкового ритуалу – сніданку. Це перший крок до забезпечення ефективного навчання та уваги впродовж дня.

Для того, щоб ваша дитина мала можливість розкрити свій потенціал на повну міру, важливо забезпечити її ситним й поживним сніданком. 24 Канал зібрав 5 оригінальних ідей для сніданку, які допоможуть вашому школяреві добре себе почувати та ефективно навчатися.

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Йогурт з медом та ягодами

Грецький йогурт є відмінним джерелом білка, який підтримує здоров'я. Додайте трохи натурального меду для солодкості, а також свіжих ягід. Такий сніданок не тільки ситний, а й корисний для підтримання імунітету та нормальної функції організму.

Вівсянка з сухофруктами

Вівсянка є відмінним джерелом складних вуглеводів, які надають довготривалу енергію. Додайте до неї нарізані горіхи, а також сухофрукти (родзинки, курага, сушені вишні) для природної солодкості та вітамінів.

Сніданки – є початком для чудового дня / Фото unsplash

Омлет з овочами та сиром

Омлет – це відмінний спосіб для сніданку. Додайте нарізані овочі (помідори, цибулю, шпинат), а також пармезан чи інший улюблений сир для смаку.

Сендвіч з куркою та авокадо

Сендвіч може бути смачним та здоровим сніданком. Використовуйте цільнозерновий хліб, додайте ніжне куряче філе та авокадо. Доповніть сендвіч свіжими листям салату та томатами для більшого смакового розмаїття.

Смузі з бананом та шпинатом

Смузі – це чудовий спосіб поєднати смак та користь для організму. Він може бути освіжаючим та поживним сніданком для вашої дитини. У блендері змішайте банан, шпинат, невелику кількість натурального йогурту або молока, а також трохи меду для солодкості. Ви можете також додати кілька кришталів льоду, щоб зробити смузі освіжаючим.

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