Смачні тости до ранкового столу: як снідають у різних країнах світу

Сніданковий тост – швидкий та ситний перекус для тих, хто вічно поспішає. У кожній країні – свої традиції снідання й свої смачні рецепти.

Додатків до тостів не злічити – від джемів до підсмажених ковбасок. І деякі гастрономічні поєднання вас дуже здивують.

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Французький тост

Славнозвісний сніданок, який уже давно став смачною класикою. Зазвичай хліб, замочений у суміші із молока та яєць, обсмажується на вершковому маслі. Його подають часто з варенням або фруктами.

Тост відомий на весь світ / Фото Unsplash

Англійський тост

У Великій Британії тости – невід'ємна частина початку дня. Підсмажені скоринки хліба смакують з яєчнею, підсмаженим беконом, ковбасками й квасолею.

Тости завжди подають з додаванням трав і спецій / Фото Unsplash

Австралійський тост

Тост родом з Австралії подають з пастою веджимайт, яка готується з дріжджового екстракту із залишків пивного сусла, змішаного з овочами, сіллю і спеціями. Тости мають особливий гіркувато-солоний смак.

Також до тостів люблять добавляти вершкове масло / Фото Unsplash

Італійський тост

Знаменита та запашна італійська брускета – це легкий та надзвичайно смачний сніданок. Тонко нарізаний хліб підсмажують до хрусткої скоринки, потім його натирають сумішшю із часнику, морської солі та оливкової олії. Також люблять додавати до тоста помідори та сир.

Італійський сніданок – це дуже смачно / Фото Unsplash