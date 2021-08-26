Сніданок принцеси: якою стравою починає свій день Меган Маркл

26 серпня 2021 , 20:20
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Джерело:

Food & Mood

Ранковий прийом їжі має бути смачним та поживним, адже задає тон на увесь подальший день. Смузі та коктейлі – ідеальне рішення, щоб завжди бути бадьорим, здоровим та у чудовій формі.

Герцогиня Сассекська відома своєю любов'ю до здорового способу життя. Меган Маркл приділяє значну увагу не лише спортивним заняттям, а й харчуванню.

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Свій ранок герцогиня полюбляє розпочинати з чорничного смузі, який багатий на вітаміни та очищає організм. Для приготування страви не треба жодних зусиль, а за корисними характеристиками коктейль може позмагатися з багатьма поширеними варіантами сніданків.

Смачний та корисний початок дня / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 1 ванільний протеїновий коктейль
  • 1/2 склянки замороженої чорниці
  • 1 чайна ложка кориці
  • жменя насіння чіа
  • 1/2 склянки мигдалевого молока
  • 1/2 склянки кокосової води

Для того, щоб насолодитися смачним сніданком, не варто поратися біля плити – просто помістіть це все у блендер, який зробить всю роботу. Декілька секунд – і зірковий сніданок готовий!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська