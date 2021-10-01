Сніданок за 5 хвилин: рецепт легендарного американського сендвіча флаффернаттер

19:56

Сендвіч флаффернаттер – це справжня американська класика: ситно, жирно та солодко. Ця страва набула популярності в США у 1917 році кухарем Арчибальтом Куері. Він спершу винайшов рідкий крем з зефіру, а далі об'єднав його з тостами та арахісовою пастою.