Готові до найсмачнішого сендвіча у вашому житті? Це без сумніву буде саме флаффернаттер! Справжній американський сендвіч складається з шару арахісової пасти та зефіру. Смакота!
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Рецепт сендвіча флаффернаттер
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado
Приготування:
- Підсушіть хліб у тостері або в духовці до хрумкої скоринки. Якщо ви залишите його м'яким, смак від цього не погіршає.
Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado
- Один шматок хліба намажте арахісовою пастою.
- Інший шматочок хліба намажте кремовим зефіром.
Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado
- З'єднайте два шматочки хліба та розріжте їх по діагоналі. Сендвіч готовий. Смачного!
Поради до приготування
- Не намазуйте на один шматок хліба одразу дві намазанки, адже з кремовим зефіром виникнуть труднощі – він наноситиметься нерівномірно.
- Для приготування сендвічу можна обрати як класичну арахісову пасту, так і з різними смаками: з шоколадом, медом, кранч чи з горішками.
Арахісова паста / Фото Сertified pastry aficionado
- Між двома шматками тостів можна покласти нарізані банани або інші улюблені ягоди.
- Кремовий зефір можна замінити звичайним, але тоді слід нагріти тост.