Готові до найсмачнішого сендвіча у вашому житті? Це без сумніву буде саме флаффернаттер! Справжній американський сендвіч складається з шару арахісової пасти та зефіру. Смакота!

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Рецепт сендвіча флаффернаттер

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1


Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado

Приготування:

  1. Підсушіть хліб у тостері або в духовці до хрумкої скоринки. Якщо ви залишите його м'яким, смак від цього не погіршає.


Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado

  1. Один шматок хліба намажте арахісовою пастою.
  1. Інший шматочок хліба намажте кремовим зефіром.


Сендвіч флаффернаттер / Фото Сertified pastry aficionado

  1. З'єднайте два шматочки хліба та розріжте їх по діагоналі. Сендвіч готовий. Смачного!

Поради до приготування

  • Не намазуйте на один шматок хліба одразу дві намазанки, адже з кремовим зефіром виникнуть труднощі – він наноситиметься нерівномірно.
  • Для приготування сендвічу можна обрати як класичну арахісову пасту, так і з різними смаками: з шоколадом, медом, кранч чи з горішками.


    Арахісова паста / Фото Сertified pastry aficionado
  • Між двома шматками тостів можна покласти нарізані банани або інші улюблені ягоди.
  • Кремовий зефір можна замінити звичайним, але тоді слід нагріти тост.