Соковита "буженина" з курячого філе: рецепт на Новий рік 2023
30 грудня 2022, 12:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Після цього рецепту ви більше не захочете купувати ковбасу в магазині, адже її замінить курка.
Складаючи новорічне меню обов'язково додайте цей рецепт домашньої "буженини", але приготованої з курячого філе. Таке м'ясо можна додавати до салатів, закусок, або просто подавати як окрему страву до святкового столу.
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Процес приготування страви доволі простий та зрозумілий. Спробуйте і ви будете в захваті.
Рецепт "буженини" з курячого філе
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 6
– 2 курячих філе;
– 500 мілілітрів води.
Для маринаду:
– 1,5 чайної ложки солі;
– духм'яний і чорний перець;
– часник;
– лавровий листок.
Для другого маринад:
– 1/2 чайної ложки карі
– 1 чайна ложка з гіркою паприки;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– по 1 чайній ложці соєвого соусу, меду і олії.
Приготування:
- В каструльку наливаємо воду, додаємо сіль, розмішуємо і додаємо решту складових першого маринаду. Кладемо куряче філе і маринуємо його 2 – 3 години.
- Виймаємо, добре просушуємо, обкручуємо ниткою. З'єднуємо все для другого маринаду і обмазуємо ним м'ясо. Маринуємо його ще 30 хвилин.
- Випікаємо грудку при 200 градусах 30 хвилин. Охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.
- Подаємо до столу.
Смачного!