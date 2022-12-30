Соковита "буженина" з курячого філе: рецепт на Новий рік 2023

30 грудня 2022, 12:10
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Після цього рецепту ви більше не захочете купувати ковбасу в магазині, адже її замінить курка.

Складаючи новорічне меню обов'язково додайте цей рецепт домашньої "буженини", але приготованої з курячого філе. Таке м'ясо можна додавати до салатів, закусок, або просто подавати як окрему страву до святкового столу.

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Процес приготування страви доволі простий та зрозумілий. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт "буженини" з курячого філе

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 500 мілілітрів води.
Для маринаду:
 – 1,5 чайної ложки солі;
 – духм'яний і чорний перець;
 – часник;
 – лавровий листок.
Для другого маринад:
 – 1/2 чайної ложки карі
 – 1 чайна ложка з гіркою паприки;
 – 1 чайна ложка французької гірчиці;
 – по 1 чайній ложці соєвого соусу, меду і олії.

Приготування:

  • В каструльку наливаємо воду, додаємо сіль, розмішуємо і додаємо решту складових першого маринаду. Кладемо куряче філе і маринуємо його 2 – 3 години.
  • Виймаємо, добре просушуємо, обкручуємо ниткою. З'єднуємо все для другого маринаду і обмазуємо ним м'ясо. Маринуємо його ще 30 хвилин.
  • Випікаємо грудку при 200 градусах 30 хвилин. Охолоджуємо в вимкненій духовці, або під фольгою.
  • Подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак