Соковита грудинка до свята – готуємо зі свинини
14 лютого 2023, 11:35Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Шукаєте смачну та апетитну страву зі свинини? А як щодо грудинки, обсмаженої та відвареної у спеціях з овочами – це дуже смачно!
Соковита грудинка ідеально підійде до свята. Від такого смачного подарунку чи сюрпризу не встоїть ніхто. Особливо смачно подати її з овочами, свіжим салатом або келихом живого пива.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом свинячої грудинки зі спеціями,аби кожен з вас зміг приготувати її вдома без жодних труднощів.
Рецепт свинячої грудинки
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 2 – 3
– 1 кілограм свинячої грудинки;
– 50 грамів олії;
– 50 грамів цукру;
– 40 грамів імбиру;
– 100 грамів цибулі порей;
– 30 грамів часнику;
– 1 – 2 лаврових листочки;
– 5 грамів розмарину;
– 2 штуки сухого перцю чилі;
– 150 грамів мірину;
– 200 грамів соєвого соусу;
– 1 літр бульйону, в якому варилася свинина.
Приготування:
- Грудинку відварюємо 10 хвилин і нарізаємо на шматки, які вам подобаються.
- В каструлю наливаємо олію та всипаємо цукор, чекаємо, щоб він став коричневого кольору і обсмажуємо шматки м'яса до золотистого кольору. Свинину краще відокремити від того жиру, який утворився під час обсмажування.
- Нарізаємо порей, імбир, часник, беремо всі спеції і обсмажену свинину, кладемо все в каструлю та заливаємо рідиною.
- Варимо 2 години на слабкому вогні, підливаючи бульйон коли він випаровується.
- Подаємо страву з соусом в якому готувалася страва. Пасує також відварений рис та дрібно нарізана улюблена зелень.
Смачного!