Соковита грудинка до свята – готуємо зі свинини

Шукаєте смачну та апетитну страву зі свинини? А як щодо грудинки, обсмаженої та відвареної у спеціях з овочами – це дуже смачно!

Соковита грудинка ідеально підійде до свята. Від такого смачного подарунку чи сюрпризу не встоїть ніхто. Особливо смачно подати її з овочами, свіжим салатом або келихом живого пива.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом свинячої грудинки зі спеціями,аби кожен з вас зміг приготувати її вдома без жодних труднощів.

Рецепт свинячої грудинки

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 2 – 3

– 1 кілограм свинячої грудинки;– 50 грамів олії;– 50 грамів цукру;– 40 грамів імбиру;– 100 грамів цибулі порей;– 30 грамів часнику;– 1 – 2 лаврових листочки;– 5 грамів розмарину;– 2 штуки сухого перцю чилі;– 150 грамів мірину;– 200 грамів соєвого соусу;– 1 літр бульйону, в якому варилася свинина.

Приготування:

Грудинку відварюємо 10 хвилин і нарізаємо на шматки, які вам подобаються.

В каструлю наливаємо олію та всипаємо цукор, чекаємо, щоб він став коричневого кольору і обсмажуємо шматки м'яса до золотистого кольору. Свинину краще відокремити від того жиру, який утворився під час обсмажування.

Нарізаємо порей, імбир, часник, беремо всі спеції і обсмажену свинину, кладемо все в каструлю та заливаємо рідиною.

Варимо 2 години на слабкому вогні, підливаючи бульйон коли він випаровується.

Подаємо страву з соусом в якому готувалася страва. Пасує також відварений рис та дрібно нарізана улюблена зелень.

Смачного!