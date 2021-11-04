Солоне вівсяне печиво для гурманів: рецепт без зайвих калорій
4 листопада 2021 , 13:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Вівсяні "медальки" з твердим сиром та копченою паприкою – відмінний сніданок або легкий і разом із тим поживний перекус. Зі склянкою теплого коров'ячого або козячого молока – просто смакота!
Вівсяне печиво можна готувати не тільки з журавлиною чи родзинками, спробуйте з додаванням твердого сиру та копченої паприки – смакота!
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Рецепт соленого вівсяного печива з сиром та копченою паприкою
- Час: 30 – 45 хвилин
- Порції: 4
Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers
– 100 г вівсяних пластівців;
– 100 г цільнозернового борошна;
– 50 г вершкового масла;
– 50 г твердого сиру;
– 4 ст. л. молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелена копчена паприка.
Приготування:
- Розділіть вівсяні пластівці на дві рівні частини. З однієї зробіть борошно (подрібніть в чаші блендера), іншу – залишіть цілою.
- Вівсяне борошно та пластівці змішайте з сіллю, перцем та паприкою.
- Натріть твердий сир на дрібній тертці, додайте до вівсяної суміші.
- Розтопіть вершкове масло та разом з молоком влийте до вівсяної маси. Замісіть тісто.
- Розкачайте тісто в тонкий шар, виріжте медальки за допомогою круглої форми або склянки.
Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солене печиво до золотистої скоринки.
- Вівсяне печиво готове. Смачного!