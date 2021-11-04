Солоне вівсяне печиво для гурманів: рецепт без зайвих калорій

Вівсяні "медальки" з твердим сиром та копченою паприкою – відмінний сніданок або легкий і разом із тим поживний перекус. Зі склянкою теплого коров'ячого або козячого молока – просто смакота!

Вівсяне печиво можна готувати не тільки з журавлиною чи родзинками, спробуйте з додаванням твердого сиру та копченої паприки – смакота!

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Рецепт соленого вівсяного печива з сиром та копченою паприкою

Час: 30 – 45 хвилин

30 – 45 хвилин Порції: 4



Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers

– 100 г вівсяних пластівців;– 100 г цільнозернового борошна;– 50 г вершкового масла;– 50 г твердого сиру;– 4 ст. л. молока;– сіль;– чорний мелений перець;– мелена копчена паприка.

Приготування:

Розділіть вівсяні пластівці на дві рівні частини. З однієї зробіть борошно (подрібніть в чаші блендера), іншу – залишіть цілою.

Вівсяне борошно та пластівці змішайте з сіллю, перцем та паприкою.

Натріть твердий сир на дрібній тертці, додайте до вівсяної суміші.

Розтопіть вершкове масло та разом з молоком влийте до вівсяної маси. Замісіть тісто.

Розкачайте тісто в тонкий шар, виріжте медальки за допомогою круглої форми або склянки.



Вівсяне печиво з паприкою і сиром / Фото зі сторінки Fat Killers

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте солене печиво до золотистої скоринки.