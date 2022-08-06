Так огірки ви ще не солили: легкий рецепт без цукру, оцту та кип'ятку
Джерело:Школа Життя
У кожного з нас є перевірений рецепт заготівлі огірків на зиму. Втім, експерименти завжди додають кулінарному досвіду особливих барв.
Заготівля огірків на зиму – це особливий процес, без якого просто неможливо уявити літо. Зазвичай у нас є родинні секрети цього рецепту, але ніколи не варто відмовлятися від експериментів, адже кулінарія – це завжди про відкриття нових горизонтів.
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Сьогодні час є найбільш цінним ресурсом, який ми намагаємося використовувати максимально ефективно. Легкий рецепт засолювання огірків на зиму – саме це потрібно для кожного, хто не хоче відмовлятися від зимової насолоди, але прагне проводити на кухні не дуже багато часу.
Засолені огірки без цукру, оцту та кип'ятку: рецепт
Час: 40 хвилин
Порції: рецепт розрахований на одну 3-літрову банку
Заготівля огірків може бути легкою / Фото Школа Життя
Інгредієнти:
- приблизно 1,5 кілограма огірків;
- 100 грамів солі;
- листя вишні, хрону та смородини;
- кріп;
- часник (до смаку);
- спеції (до смаку).
Приготування:
- Замочуємо огірки у холодній воді як мінімум 30 хвилин. Після цього добре промиваємо, але нічого від огірків не відрізаємо.
- Розділяємо всю зелень, часник та спеції навпіл, половину викладаємо на дно банки.
- Набиваємо банку огірками до половини, знову викладаємо листя, часник та спеції. Залишаємо трішки зелені для верху банки.
- Заповнюємо банку огірками та накриваємо зеленню.
- Розчиняємо звичайну сіль у прохолодній воді, заповнюємо банку соленою водою.
- Накриваємо кришкою та відразу ставимо у прохолодне місце. Банку краще поставити у миску, у процесі бродіння розсіл може витікати. Після бродіння можна долляти холодної води, а огірки вже можна залишати до зими.
Нехай смакує!