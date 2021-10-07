Солодкий перець в медово-бальзамічному маринаді з розмарином: рецепт Євгена Грибеника

11:41

Осінь — час дивувати близьких поєднанням простих інгредієнтів у вишукані страви. Талановитий український шеф-кухар Євген Грибеник поділився з читачами рецептом маринованих солодких перців, які ви можете приготувати без будь-яких складнощів.