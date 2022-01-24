Солодко та корисно: рецепт ніжного домашнього зефіру, від якого неможливо відмовитися

Кожен з нас після свят хоче трішки перепочити від важких страв та привести себе у форму. Але для цього не обов'язково відмовлятися від солоденького!

Домашній дієтичний десерт – це завжди чудовий вибір, який неабияк потішить своїм смаком. Трішки зусиль – і ви отримаєте фантастичний десерт, який особливо смакує з кавою чи чаєм.

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Легкі інгредієнти, декілька нескладних маніпуляцій – і ви здивуєте всіх смачним зефіром, рецепт якого у вас будуть запитувати постійно.

Рецепт домашнього дієтичного зефіру

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неперевершений смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

3 великих яблука;

2 яйця;

мед – за смаком;

10 грам агар-агару;

півсклянки води.

Приготування

Розрізаємо яблука навпіл. Серцевину виймаємо, кладемо яблука у форму для запікання. Ставимо у духовку, доки яблука не стануть м'якими. Знімаємо з яблук шкірку та перетираємо їх у пюре. Перемішуємо з медом. Збиваємо білки до високих піків. Поступово додаємо до білків пюре, не перестаємо їх збивати. Розводимо у воді агар-агар та ставимо на вогонь. Доводимо суміш до кипіння. Кип'ятимо дві хвилини. Постійно помішуємо суміш. Додаємо агар-агар до білкової суміші та збиваємо 3 хвилини. Кладемо масу у кондитерський мішок та видавлюємо зефір на деко, яке попередньо треба застелити пергаментом. Ставимо зефір у прохолодне місце та щалишаємо на 12 годин.

Смачного!