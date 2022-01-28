Солодощі з дитинства: вафельний торт із карамельним кремом та арахісом
28 січня 2022 , 12:15Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Наполеон чи вафельний торт? Запевняємо: ви оберете останній, приготований за цим рецептом – без випікання. Виходить просто, швидко й дуже смачно!
Прошаровується вафельний торт не просто згущеним молоком, а карамельним кремом. А до того ще й посипається арахісовою крихтою. Смакота!
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Рецепт вафельного торта
- Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
- Порції: 6 – 8
Вафельний торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської
– 180 грамів цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 80 грамів сирих курячих жовтків;
– 220 грамів вершкового масла;
– 200 грамів вареного згущеного молока;
– 150 грамів обсмаженого арахісу;
– 9 вафельних коржів.
Для шоколадної глазурі:
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 20 мілілітрів олії.
Приготування:
- У сотейнику розчиніть цукор з водою й варіть сироп, утримуючи температуру 116 градусів. Помішувати сироп не потрібно, щоб він не кристалізувався.
- Міксером збийте жовтки. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп і далі збивайте.
- Коли основа для крему трішки охолоне – додайте згущене молоко та вершкове масло.
- Крем знову збийте.
- Для глазурі розтопіть у мікрохвильовій печі шоколад. Додайте олію й перемішайте.
- Подрібніть арахіс.
- Візьміть вафельний корж і викладіть на нього 2 столові ложки крему. Рівномірно розподіліть його по коржу, присипте арахісовою крихтою й прикрийте другим коржем. Так само прошаровуючи, викладіть один на одний решту коржів.
- Укрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Боки обсипте крихтою арахісу.
- Відправте торт до холодильника на 5 – 6 годин.
Смачного!
Відеорецепт приготування вафельного торта: