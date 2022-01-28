Солодощі з дитинства: вафельний торт із карамельним кремом та арахісом

28 січня 2022 , 12:15
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Наполеон чи вафельний торт? Запевняємо: ви оберете останній, приготований за цим рецептом – без випікання. Виходить просто, швидко й дуже смачно!

Прошаровується вафельний торт не просто згущеним молоком, а карамельним кремом. А до того ще й посипається арахісовою крихтою. Смакота!

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Рецепт вафельного торта 

  • Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
  • Порції: 6 – 8


Вафельний торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської

Інгредієнти для крему:
 – 180 грамів цукру;
 – 100 мілілітрів води;
 – 80 грамів сирих курячих жовтків;
 – 220 грамів вершкового масла;
 – 200 грамів вареного згущеного молока;
 – 150 грамів обсмаженого арахісу;
 – 9 вафельних коржів.

Для шоколадної глазурі:
 – 150 грамів чорного шоколаду;
 – 20 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. У сотейнику розчиніть цукор з водою й варіть сироп, утримуючи температуру 116 градусів. Помішувати сироп не потрібно, щоб він не кристалізувався.
  1. Міксером збийте жовтки. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп і далі збивайте.
  1. Коли основа для крему трішки охолоне – додайте згущене молоко та вершкове масло.
  1. Крем знову збийте.
  1. Для глазурі розтопіть у мікрохвильовій печі шоколад. Додайте олію й перемішайте.
  1. Подрібніть арахіс. 
  1. Візьміть вафельний корж і викладіть на нього 2 столові ложки крему. Рівномірно розподіліть його по коржу, присипте арахісовою крихтою й прикрийте другим коржем. Так само прошаровуючи, викладіть один на одний решту коржів.
  1. Укрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Боки обсипте крихтою арахісу.
  1. Відправте торт до холодильника на 5 – 6 годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування вафельного торта:

 

Автор: Богданна Рибак