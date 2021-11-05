Солоні сирники – корисний сніданок із домашнім соусом песто
5 листопада 2021 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Шукаєте рецепт швидкого та поживного сніданку? А приготуйте-но солоні сирники й подайте з тонко нарізаним слабосолоним лососем або прошуто і соусом песто песто. Успіх гарантуємо!
Солоні сирники із соусом песто
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Читайте також Корисне осіннє меню: топ-3 страви, які варто додати в раціонІнгредієнти:
– 300 грамів домашнього сиру жирністью 5%;
– 2 столові ложки рисового борошна;
– сіль;
– 1 сире яйце.
Приготування:
- Щоб отримати однорідну структуру сирників – перебийте домашній сир блендером або перетріть через сито.
- Змішайте у глибокому посуді всі інгредієнти для страви.
- Сформуйте руками сирники.
- Обсмажте їх на невеликій кількості кокосової олії до готовності. Також їх можна випікати в духовці, щоб зменшити калорійність страви.
Солоні сирники з соусом песто / Фото Fat Killers
Рецепт соусу песто
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
– 1 пучок свіжого базиліку;
– 1 зубчик часнику;
– сік 1 лимона;
– 2 ст. л. оливкової олії;
– 3 шт. волоського горіха;
– 30 г сиру пармезан;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відділіть листя базиліку від стебел, їх ми використовувати не будемо – гірчать.
- Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера або в ступу та перебийте до однорідної консистенції.
- Такий соус песто можна зберігати в холодильнику протягом 3 – 4 діб. Смачного!