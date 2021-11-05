Солоні сирники – корисний сніданок із домашнім соусом песто

5 листопада 2021 , 13:24
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Шукаєте рецепт швидкого та поживного сніданку? А приготуйте-но солоні сирники й подайте з тонко нарізаним слабосолоним лососем або прошуто і соусом песто песто. Успіх гарантуємо!

Солоні сирники із соусом песто

  • Час: 40 хвилин
  • Порції:

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Інгредієнти:
 – 300 грамів домашнього сиру жирністью 5%;
 – 2 столові ложки рисового борошна;
 – сіль;
 – 1 сире яйце.

Приготування:

  1. Щоб отримати однорідну структуру сирників – перебийте домашній сир блендером або перетріть через сито.
Порада: Для того, щоб сирники тримали форму і не розтеклись по сковорідці, потрібно щоб творог був не занадто вологий. Для впевненості краще його віджати від зайвої рідини.
  1. Змішайте у глибокому посуді всі інгредієнти для страви.
  1. Сформуйте руками сирники.
  1. Обсмажте їх на невеликій кількості кокосової олії до готовності. Також їх можна випікати в духовці, щоб зменшити калорійність страви.


Солоні сирники з соусом песто / Фото Fat Killers

Рецепт соусу песто

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 пучок свіжого базиліку;
 – 1 зубчик часнику;
 – сік 1 лимона;
 – 2 ст. л. оливкової олії;
 – 3 шт. волоського горіха;
 – 30 г сиру пармезан;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Відділіть листя базиліку від стебел, їх ми використовувати не будемо – гірчать.
  1. Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера або в ступу та перебийте до однорідної консистенції.
  1. Такий соус песто можна зберігати в холодильнику протягом 3 – 4 діб. Смачного!
Автор: Богданна Рибак