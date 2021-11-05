Солоні сирники – корисний сніданок із домашнім соусом песто

Шукаєте рецепт швидкого та поживного сніданку? А приготуйте-но солоні сирники й подайте з тонко нарізаним слабосолоним лососем або прошуто і соусом песто песто. Успіх гарантуємо!

Солоні сирники із соусом песто

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

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– 300 грамів домашнього сиру жирністью 5%;– 2 столові ложки рисового борошна;– сіль;– 1 сире яйце.

Приготування:

Щоб отримати однорідну структуру сирників – перебийте домашній сир блендером або перетріть через сито.

Змішайте у глибокому посуді всі інгредієнти для страви.

Сформуйте руками сирники.

Обсмажте їх на невеликій кількості кокосової олії до готовності. Також їх можна випікати в духовці, щоб зменшити калорійність страви.

Для того, щоб сирники тримали форму і не розтеклись по сковорідці, потрібно щоб творог був не занадто вологий. Для впевненості краще його віджати від зайвої рідини.



Солоні сирники з соусом песто / Фото Fat Killers

Рецепт соусу песто

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– 1 пучок свіжого базиліку;– 1 зубчик часнику;– сік 1 лимона;– 2 ст. л. оливкової олії;– 3 шт. волоського горіха;– 30 г сиру пармезан;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Відділіть листя базиліку від стебел, їх ми використовувати не будемо – гірчать.

Перекладіть всі інгредієнти в чашу блендера або в ступу та перебийте до однорідної консистенції.