Сорбет з полуницею: рецепт смачного десерту

У сезон полуниці приготуйте освіжаючий літній десерт – сорбет. Ми підготували для вас простий рецепт, який усім сподобається.

Сорбет (шербет) з полуницею – заморожений десерт. Традиційно готують зі свіжих фруктів, подрібнених у пюре, лимонним соком, водою, медом або цукром.

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У шербет додають будь-які фрукти. Іноді – вершки.

Вперше сорбети з'явилися в стародавній Персії. У XVII столітті з Англії завозили до Османської імперії порошки – шербет із сухофруктів, квітів, змішаних із цукром. 1670 року в Парижі відкрилася кав'ярня з продажу десерту.

Шербет готується легко, але процес заморожування – протягом 5 – 8 годин. Найкраще залишити на ніч.

Як приготувати сорбет з полуницею

Час: 5 – 7 хвилин

5 – 7 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 75 ккал

Полуницю ретельно помийте, почистіть від листочків, обсушіть паперовим рушником.

– 500 грамів полуниці;– 150 мілілітрів води;– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;– 120 грамів цукрової пудри;– 30 мілілітрів лимонного соку.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

Лимон помийте, розріжте навпіл, вичавіть сік.

Лимон/ Фото Pexels

У мисці ягоду змішайте з цукровою пудрою, додайте лимонний сік, залиште на 35 хвилин. У блендер викладіть половину полуниці, подрібніть у два етапи до стану пюре. Одну частину вилийте у миску, додайте крохмаль, перемішайте. У каструлю з водою додайте ложку лимонного соку, додайте полуницю з крохмалем. Розігрійте на вогні протягом однієї хвилини до загустіння. Зніміть з плити, залиште для охолодження. Другу частину полуничного пюре з'єднайте з відвареною масою. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 5 – 8 годин.

Сорбет з полуницею/ Фото Pexels