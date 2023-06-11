Коли часу на приготування обіду зовсім немає, у пригоді завжди стануть сосиски з улюбленим гарніром. Доволі поширеним міфом є те, що сосиски перед вживанням обов'язково потрібно зварити.

Цікаво Смачно і швидко: 3 рецепти апетитних закусок для літнього відпочинку на природі

Сосиски – це готовий продукт, який не вимагає термічної обробки. Його опускають у воду тому, що це звичка, ну і набагато приємніше їсти теплу їжу. Але підігріти сосиски можна будь-яким зручним способом: у мікрохвильовій печі, на пательні чи в окропі.

Чудовий обід / Фото unsplash

Як правильно прогріти сосиски

Продукт слід занурити в підсолений окріп. Приблизні пропорції – 2 літри води і 30 грамів солі на кожен кілограм сосисок. Після того, як вода закипіла, зменшіть вогонь, опустіть сосиски і дайте їм прогрітися. Охолоджені вироби прогрівайте 3 – 5 хвилин на середньому вогні, заморожені – 5 – 8 хвилин. Головне, щоб час перебування сосисок в теплій воді не перевищувала двадцяти хвилин. Нагрівайте не вище 85 градусів.

Чистити чи ні

Тут все залежить від оболонки. М’ясні вироби в натуральній оболонці не потрібно чистити, вона їстівна і ви можете не знімати її зовсім. Щоб оболонка не лопнула при прогріванні, кілька разів проткніть її виделкою (таким методом можна користуватися, якщо сосиски не начинені сиром чи іншим інгредієнтом). Якщо ж сосиски мають плівкову упаковку, її краще зняти перед термічною обробкою. Або варіть в плівці, а потім облийте холодною водою і зніміть її.

А чи знаєте ви, як смачно готувати шампіньйони та чи потрібно їх чистити. Дізнайтеся тут.