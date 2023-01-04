Його оцінять усі: теплий соус з хрону, який зробить страви довершеними
4 січня 2023, 19:12Читать новость на русском
Джерело:haps
Хрін – це інгредієнт, популярність якого припадає на зиму, особливо на свята. Він гарно смакує не лише в тертому вигляді або в поєднанні з буряком, з нього можна зробити дуже вдалий соус.
Соус з хрону – це просто ідеальний додаток для м'яса та фаршированих яєць на свята. Готувати його дуже просто, а скориставшись цим рецептом лише одного разу, ви переконаєтеся, що хрін здатен дивувати не лише своїми корисними властивостями, а й смаковими якостями.
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Рецепт теплого соусу з хрону
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Ідеальний соус до м'яса на свята / Фото przepisy
Інгредієнти:
- ложка вершкового масла;
- ложка борошна;
- чотири столові ложки хрону;
- дві склянки бульйону (можна замінити молоком або водою);
- три столові ложки вершків (12%);
- сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Вершкове масло топимо на сковорідці. Додаємо столову ложку борошна, постійно помішуємо суміш. Коли вона набуде золотистого кольору – повільно додаємо бульйон. Можна регулювати його кількість відповідно до того, яку консистенцію соусу ви полюбляєте.
- Додаємо вершки, солимо та перчимо до смаку.
- Поволі додаємо хрін, найкраще, якщо він буде щойно тертий.
- Подавати соус варто одразу після приготування, на столі він повинен бути теплим.
Смачного!