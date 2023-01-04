Його оцінять усі: теплий соус з хрону, який зробить страви довершеними

4 січня 2023, 19:12
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Джерело:

haps

Хрін – це інгредієнт, популярність якого припадає на зиму, особливо на свята. Він гарно смакує не лише в тертому вигляді або в поєднанні з буряком, з нього можна зробити дуже вдалий соус.

Соус з хрону – це просто ідеальний додаток для м'яса та фаршированих яєць на свята. Готувати його дуже просто, а скориставшись цим рецептом лише одного разу, ви переконаєтеся, що хрін здатен дивувати не лише своїми корисними властивостями, а й смаковими якостями.

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Рецепт теплого соусу з хрону

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Ідеальний соус до м'яса на свята / Фото przepisy

Інгредієнти:

  • ложка вершкового масла;
  • ложка борошна;
  • чотири столові ложки хрону;
  • дві склянки бульйону (можна замінити молоком або водою);
  • три столові ложки вершків (12%);
  • сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Вершкове масло топимо на сковорідці. Додаємо столову ложку борошна, постійно помішуємо суміш. Коли вона набуде золотистого кольору – повільно додаємо бульйон. Можна регулювати його кількість відповідно до того, яку консистенцію соусу ви полюбляєте.
  2. Додаємо вершки, солимо та перчимо до смаку.
  3. Поволі додаємо хрін, найкраще, якщо він буде щойно тертий.
  4. Подавати соус варто одразу після приготування, на столі він повинен бути теплим.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська