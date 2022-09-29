Універсальний підхід: рецепт пікантного часникового соусу

29 вересня 2022 , 21:14
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Джерело:

kwestia smaku

Цей рецепт грецького часникового соусу настільки універсальний, що доповнить будь-які страви ароматними відтінками часнику. Нотки лимонного соку та спецій слугують його ідеальним довершенням.

Часниковий соус має фантастичний смак та надзвичайно легкий у приготуванні. Спробуйте приготувати його хоча б раз – і він стане незамінним гостем на вашому столі.

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Рецепт часникового соусу

Час: 30 хвилин
Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото simply home cooked

Інгредієнти:

  • 2 зубчики часнику;
  • сіль і перець до смаку;
  • 125 мілілітрів майонезу;
  • 125 мілілітрів 12% вершків грецького йогурту;
  • 2 чайні ложки лимонного соку;
  • щіпка цукру;
  • за бажанням щіпка зерен гірчиці.

Приготування:

  1. Часник почистити і продавити через прес, викласти в миску. Приправити сіллю і перцем.
  2. Додайте майонез, вершки (або йогурт), лимонний сік і цукор.
  3. Насіння гірчиці (за бажанням) подрібнити, наприклад, у ступці або плоскою стороною ножа. Додайте до інших інгредієнтів у миску.
  4. Все ретельно змішайте.
  5. Подавайте із запеченими овочами, картоплею фрі або м’ясними стравами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська