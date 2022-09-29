Універсальний підхід: рецепт пікантного часникового соусу

Цей рецепт грецького часникового соусу настільки універсальний, що доповнить будь-які страви ароматними відтінками часнику. Нотки лимонного соку та спецій слугують його ідеальним довершенням.

Часниковий соус має фантастичний смак та надзвичайно легкий у приготуванні. Спробуйте приготувати його хоча б раз – і він стане незамінним гостем на вашому столі.

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Рецепт часникового соусу

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото simply home cooked

Інгредієнти:

2 зубчики часнику;

сіль і перець до смаку;

125 мілілітрів майонезу;

125 мілілітрів 12% вершків грецького йогурту;

2 чайні ложки лимонного соку;

щіпка цукру;

за бажанням щіпка зерен гірчиці.

Приготування: