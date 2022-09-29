Універсальний підхід: рецепт пікантного часникового соусу
29 вересня 2022 , 21:14Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Цей рецепт грецького часникового соусу настільки універсальний, що доповнить будь-які страви ароматними відтінками часнику. Нотки лимонного соку та спецій слугують його ідеальним довершенням.
Часниковий соус має фантастичний смак та надзвичайно легкий у приготуванні. Спробуйте приготувати його хоча б раз – і він стане незамінним гостем на вашому столі.
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Рецепт часникового соусу
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно смачно / Фото simply home cooked
Інгредієнти:
- 2 зубчики часнику;
- сіль і перець до смаку;
- 125 мілілітрів майонезу;
- 125 мілілітрів 12% вершків грецького йогурту;
- 2 чайні ложки лимонного соку;
- щіпка цукру;
- за бажанням щіпка зерен гірчиці.
Приготування:
- Часник почистити і продавити через прес, викласти в миску. Приправити сіллю і перцем.
- Додайте майонез, вершки (або йогурт), лимонний сік і цукор.
- Насіння гірчиці (за бажанням) подрібнити, наприклад, у ступці або плоскою стороною ножа. Додайте до інших інгредієнтів у миску.
- Все ретельно змішайте.
- Подавайте із запеченими овочами, картоплею фрі або м’ясними стравами.