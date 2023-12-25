Чим замінити майонез: рецепт геніального грецького соусу з фети

Майонез з легкістю можна замінити. Спробуйте приготувати на Новий рік неймовірно простий соус на основі сиру фета.

Цей соус на основі фети – легкий та повітряний. Він чудово пасуватиме до салатів, грінок чи брускет.

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Рецепт смачного соусу з фети

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 180 грамів сиру фета;– 3 столові ложки грецького йогурту;– 2 зубчики часнику;– 2 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;– орегано, базилік, паприка, сіль, чорний перець до смаку;– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Наріжте сир фета на великі кубики та складіть в чашу блендера. Додайте йогурт, спеції, лимонний сік та оливкову олію. Збийте до однорідності та подавайте.