Чим замінити майонез: рецепт геніального грецького соусу з фети

25 грудня 2023, 13:05
Читать новость на русском

Джерело:

valerikiry

Майонез з легкістю можна замінити. Спробуйте приготувати на Новий рік неймовірно простий соус на основі сиру фета.

Цей соус на основі фети – легкий та повітряний. Він чудово пасуватиме до салатів, грінок чи брускет.

Варто спробувати Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви

Рецепт смачного соусу з фети

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 180 грамів сиру фета;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;
– орегано, базилік, паприка, сіль, чорний перець до смаку;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Наріжте сир фета на великі кубики та складіть в чашу блендера.
  2. Додайте йогурт, спеції, лимонний сік та оливкову олію.
  3. Збийте до однорідності та подавайте.
Шукаєте смачний рецепт на Новий рік? Приготуйте млинці з червоною ікрою. Це вишукано і дуже просто.
Автор: Ольга Котів