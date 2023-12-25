Чим замінити майонез: рецепт геніального грецького соусу з фети
25 грудня 2023, 13:05Читать новость на русском
Джерело:valerikiry
Майонез з легкістю можна замінити. Спробуйте приготувати на Новий рік неймовірно простий соус на основі сиру фета.
Цей соус на основі фети – легкий та повітряний. Він чудово пасуватиме до салатів, грінок чи брускет.
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Рецепт смачного соусу з фети
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 180 грамів сиру фета;
– 3 столові ложки грецького йогурту;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;
– орегано, базилік, паприка, сіль, чорний перець до смаку;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Наріжте сир фета на великі кубики та складіть в чашу блендера.
- Додайте йогурт, спеції, лимонний сік та оливкову олію.
- Збийте до однорідності та подавайте.