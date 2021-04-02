Як приготувати спаржу у духовці: домашній рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт запеченої спаржі у духовці. Корисна і смачна страва у вас на столі за 15 хвилин. Обов'язково спробуйте.

Найкраще запікати у духовці для збереження усіх корисних вітамінів. Це може бути як гарнір або основна страва.

Спаржа чудово поєднується з багатьма іншими продуктами – м'ясом, рибою, картоплею, бобовими та іншими овочами.

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Запечена спаржа у духовці

Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду. Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри. Викладіть стебла одним шаром на деко. Збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Відправте запікатись у духовку протягом 15-20 хвилин. Через 10 хвилин перегорніть лопаткою. Стебла мають бути м'якими зі скоринкою. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, додайте томати. Подавайте гарячими або теплими. Смачного!

– 16-18 шт. спаржі;– 2 столові ложки оливкової олії;– лимонний сік;– ½ чайної ложки морської солі;– ½ чайної ложки перцю.