Справжня осіння випічка: рецепт сирної запіканки з гарбузом

5 листопада 2021 , 11:21
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Сирна запіканка з гарбузом – чудовий варіант солодкої випічки до столу. Вона швидка та проста у приготуванні, а ще чудово смакує зі склянкою ароматного чаю.

Тепла і сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, а який у неї яскравий колір! Неодмінно скористайтеся рецептом запіканки від Володимира Ярославського та приготуйте її на вихідні.

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Рецепт сирної запіканки з гарбузом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Сирна запіканка / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 350 г домашнього сиру;
 – 90 г цукру;
 – 35 г манної крупи;
 – 300 г гарбузового пюре;
 – 70 г жирних вершків;
 – 2 сирих яйця;
 – 100 г родзинок.

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та залишіть їх настоятися протягом 30 хвилин.


Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

  1. Деко для випікання вкрийте шаром харчового пергаменту.
  1. Ретельно перебийте сирну масу блендером в однорідну суміш.


Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

  1. За бажанням додайте меленої кориці, або інші улюблені прянощі.


Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

  1. Змастіть пергамент вершковим маслом та вилийте сирно-гарбузову масу.


Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

  1. Випікайте страву в розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин.


Приготування запіканки / Фото Володимира Ярославського

  1. Готову запіканку охолодіть та дістаньте з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак