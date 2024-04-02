Спробуйте за 15 хвилин приготувати щось смачніше: рецепт пасти з лососем та брокколі
Джерело:ВВС Food
Ритм життя прискорюється ледь не з кожним днем. В таких умовах варто завжди мати під рукою рецепт, який дозволить поставити смачну страву до столу за лічені хвилини.
Цю страву можна приготувати за 15 хвилин, що робить її ідеальною опцією для швидкого обіду чи вечерю після важкого дня. Економія часу не змусить жертвувати смаком – популярність цієї пасти є найкращим тому підтвердженням.
Читайте також 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Рецепт пасти з лососем та брокколі
Час: 15 – 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів будь-яких макаронних виробів;
– 150 дрібно нарізаної капусти брокколі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– половина нарізаної скибками цибулини;
– 200 грамів філе лосося, нарізаних шматочками;
– 100 мілілітрів вершків;
– цедра половини маленького лимона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Велику каструлю наповнюємо водою на половину, солимо та доводимо до кипіння.
- Варимо макарони відповідно до інструкцій на упаковці.
- За три хвилини до готовності пасти додаємо у воду брокколі.
- На сковорідці смажимо цибулю до золотистого кольору.
- Додаємо лосось і готуємо ще хвилину.
- Додаємо на сковорідку вершки та черпак води з пасти. Солимо та перчимо.
- Доводимо до слабкого кипіння та готуємо 3 – 4 хвилини.
- Зливаємо пасту та брокколі ні додаємо на сковорідку.
- Додаємо цедру лимона, добре перемішуємо та готуємо кілька хвилин.
Смачного!Цей секрет треба знати усім: який інгредієнт зробить колір бульйону неперевершеним.