Три старовинні українські страви, про які ми почали забувати
13 червня 2023, 12:21Читать новость на русском
Джерело:food and mood
Українська кухня багата на різноманітні страви, які почали забуватися поряд із її сучасною версією. Ми пропонуємо пригадати кілька старовинних страв та приготувати їх вдома.
Якщо такі страви як вареники, борщ, куліш, сирник нам відомі з дитинства, то про мазурики чи баба-шарпанину ми мало що знаємо.
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Аби давні українські страви не забувалися, ми вирішили поділитися їхніми рецептами.
Молочна кашаІнгредієнти:
– 1,3 літра молока;
– 5 яєць;
– сіль;
– ягоди - для прикраси.
Приготування:
- Молоко і яйця ретельно і довго збиваємо за допомогою міксера. Солимо.
- Потім суміш виливаємо в керамічну або у жаростійку скляну форму з високими бортами. Форму ставимо в духовку при 180 – 190 градусах.
- Запікаємо до рум'яної скоринки приблизно 15 – 20 хвилин.
Смачного!
МазурикиІнгредієнти:
– 600 грамів фаршу з індички;
– 1 куряче яйце;
– 25 грамів молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів твердого сиру;
– 50 – 70 грамів панірувальних сухарів;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зелень.
Приготування:
- У фарш додаємо молоко, яйце, твердий сир, розтоплене вершкове масло, сіль і спеції. Ретельно вимішуємо все в однорідну масу.
- Формуємо котлети-ковбаски та обвалюємо в панірувальних сухарях. Щоб мазурики краще тримали форму, потрібно відправити їх на 20 – 30 хвилин в морозилку.
Мазурики / Фото Автентична Україна
- Отримані ковбаски обсмажуємо на олії з двох сторін.
- Прикрашаємо зеленню.
Смачного!
Баба-шарпанинаІнгредієнти:
– 1 кілограм судака;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– половина моркви;
– половина кореня петрушки;
– 2 ріпчасті цибулі;
– 3 горошини перцю;
– лавровий листок;
– 500 грамів рибного бульйону;
– сіль.
Приготування:
- Судак очищаємо від луски, видаляємо нутрощі і кістки, промиваємо, нарізаємо шматками.
- Рибу, корінь петрушки, цибулину і моркву покладаємо в каструлю, заливаємо водою.
- Додаємо лавровий лист, запашний перець, сіль.
- Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин.
- Окремо на сковороді обсмажуємо цибулю.
- Потім ретельно просіюємо борошно в каструлю або миску, додаємо обсмажену цибулю, повільно вливаємо рибний бульйон, в якому варився судак.
- Замішуємо тісто, щоб нагадувало за консистенцією нежирну сметану.
- Зварений судак розділяємо руками на дрібні шматочки, викладіть в змащену маслом форму для запікання.
- Посипаємо перцем і заливаємо тістом.
- Запікаємо страву в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Смачного!