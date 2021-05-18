Ярославський подарує стажування найкращому випускнику кулінарної академії Олі Мартиновської

Талановитий шеф-кухар, ресторатор та суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський висловив слова підтримки до своєї колеги по проєкту та подруги Ольги Мартиновської, котра запустила реєстрацію на навчання до Першої кулінарної академії в Україні. Також шеф-кухар підготував сюрприз для найкращого випускника академії.

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Володимир Ярославський висловив слова підтримки, щодо нового проєкту колеги та подруги Ольги Мартиновської, а написав він її на своїй сторінці в інстаграм.

Моя Оля, я пишаюся тобою і завжди буду підтримувати! Особливо зараз, коли ти вирішила змінити світ... Для початку кулінарний, а далі побачимо. Вся кулінарна Україна сьогодні у твоїх руках, – прокоментував Володимир Ярославський.

До слова, Ольга Мартиновська запускає в Україні Першу кулінарну академію, у котрій зможуть навчатися всі охочі: від новачків та кухарів-початківців до власників малого кулінарного бізнесу.

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської

Ресторатор активно підтримує дівчину у її починаннях та підготував для найкращого випускника Першої кулінарної академії Ольги Мартиновської подарунок – стажування у його новому закладі CHEF’s TABLE.

Найкращого учня Академії заберу на стажування у свій ресторан. Хороший шанс попрацювати разом, чи не так, – додав Володимир Ярославський.

За кілька днів також стартує попередня реєстрація на придбання спільної кулінарної книги Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Шеф-кухарі вклали у неї не тільки свої знання, кулінарні техніки та рецепти, а й свою душу.