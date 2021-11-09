Стильно, яскраво та смачно: рецепт панкейків на рікоті від Яни Станішевської

9 листопада 2021 , 19:09
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Щоб швидко та смачно поснідати не обов'язково годинами стояти біля плити. Приготуйте домашні панкейки на сирі рікота. Вони будуть надзвичайно ніжними та ароматними, а яскравості панкейкам додасть харчовий барвник та свіжі ягоди чи фрукти.

Щоб надати панкейкам яскравого кольору, додайте до тіста одну каплю рідкого харчового барвника. Колір обирайте за власним смаком: фіолетовий, синій, рожевий чи жовтий. Всі вони особливо личитимуть вашим панкейкам!

Читайте також Куряча тушка: яку торговельну марку обрати – незалежне тестування

Як приготувати панкейки на рікоті

  • Час: 40 хвилин
  • Порції:


Панкейки / Фото зі сторінки Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 250 г сиру рікота;
 – 3 сирих курячих яйця;
 – 130 мл молока;
 – 100 г борошна;
 – 1 ч. л. розпушувача для тіста;
 – 2 – 3 ст. л. цукру.

Приготування:

  1. Ретельно помийте курячі яйця. Розділіть жовтки від білків.
  1. Курячі сирі жовтки змішайте з сиром рікота, цукром та молоком. Збийте масу за допомогою міксера.
  1. Додайте до сирної маси борошно та розпушувач та знову збийте міксером на низьких обертах.
  1. Окремо збийте білки до стійких піків та обережно вмішайте їх в тісто.
  1. Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажте панкейки з обох сторін по 1 хвилині.

Страва готова. Смачного!

Автор: Богданна Рибак