Стильно, яскраво та смачно: рецепт панкейків на рікоті від Яни Станішевської

19:09

Щоб швидко та смачно поснідати не обов'язково годинами стояти біля плити. Приготуйте домашні панкейки на сирі рікота. Вони будуть надзвичайно ніжними та ароматними, а яскравості панкейкам додасть харчовий барвник та свіжі ягоди чи фрукти.