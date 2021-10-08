Страви з гарбуза, які не зашкодять фігурі: рецепти мармеладу, дерунів та котлет
8 жовтня 2021 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Сезон гарбуза в розпалі, а це означає, що його можна придбати по помірній ціні і готувати смачні страви для родини. Ми підготували для вас три рецепти з гарбузом: солодкі мармеладки, ніжні котлети та ароматні деруни.
Всі рецепти чудово підійдуть як для обіду, так і для вечері. До страв не входить цукор чи пшеничне борошно, отже вони не зашкодять вашій фігурі.
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Гарбузово-апельсиновий мармелад
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Мармелад / Фото Fat Killers
– 250 г гарбуза;
– 1 апельсин;
– 100 мл води;
– 5 г агар агару;
– підсолоджувач.
Приготування:
- Почистіть гарбуз від шкірки та запечіть в духовці розігрітій до 200 градусів до м'якості.
- Подрібніть його в пюре за допомогою блендера.
- Вичавіть сік з апельсина та додайте до пюре.
- Додайте підсолоджувач та влийте 100 мілілітрів води.
- Розділіть отриману суміш на дві частини.
- В одну додайте агар агар та відставте на 30 хвилин. Іншу доведіть до кипіння при постійному помішуванні.
- Влийте в неї суміш з агаром та перемішайте. Кип'ятіть суміш протягом 10 хвилин.
- Розлийте по силіконових формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
- Коли мармелад застигне – вийміть з форм та подавайте до столу. Смачного!
Гарбузові деруни
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Деруни / Фото Fat Killers
– 800 г гарбуза;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 2 сирих яйця;
– 1 ч. л. куркуми;
– 1 ч. л. копченої паприки;
– 100 г рисового борошна;
– оливкова олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Натріть гарбуз на грубій тертці. Також натріть цибулю і часник.
- З'єднайте ці інгредієнти та заправте спеціями.
- Додайте до маси яйця, борошно і ретельно вимішайте ложкою.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте деруни по 3 хвилини з кожного боку.
- Подавайте млинці з гарбуза з улюбленим йогуртовим соусом, часниковим або зі сметанкою. Смачного!
Котлети з гарбузом і шпинатом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Котлети / Фото Fat Killers
– 250 г курячого фаршу;
– 200 г гарбуза;
– 50 г шпинату;
– 1 сире яйце;
– 3 – 4 ст. л. цільнозернового борошна;
– улюблені спеції;
– сіль.
Приготування:
- Натріть гарбуз на дрібній тертці.
- Дрібно наріжте ножем листя шпинату.
- Змішайте всі інгредієнти для котлет в одній мисці.
- Сформуйте котлети та викладіть їх на деко вкрите пергаментом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте котлети 30 хвилин до готовності. Смачного!