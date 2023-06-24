Що приготувати на вечерю: три легкі рецепти на щодень
24 червня 2023, 14:28Читать новость на русском
Вечеря повинна бути легко, та водночас наситити організм. Найкраще підходять для останнього прийому овочі: свіжі, або термічно оброблені. Важко придумати страву власноруч? Скористайтеся нашою підбіркою.
Незнаєте, що приготувати на вечерю? Скористайтеся підбіркою 24 каналу, тут ви знайдете страви на вибір.
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Рецепт фаршированих грибів з сиромІнгредієнти:
– 500 грамів великих печериць;
– 2 морквини;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 – 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– майоран (за бажанням).
Приготування:
- Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.
- Запікаємо 15 хвилин до готовності.
Смачного!
Рецепт пасти з морепродуктамиІнгредієнти:
– 210 грамів спагеті твердих сортів;
– 200 грамів чищених хвостів тигрових креветок (250 г неочищених);
– 250 грамів томатів чері;
– 50 грамів оливкової олії Extra Virgin;
– 2 зубчики часнику;
– 30 грамів тертого пармезану;
– 1 лимон (цедра);
– 10 грамів листочків базиліку (для подачі);
– сіль.
Приготування:
- Очищуємо креветки від панцирів та кишок, промиваємо в друшляку. Розрізаємо помідори навпіл, а два зубчики часнику очищуємо від лушпиння.
- Відварюємо спагеті у підсоленій воді до стану аль-денте. Коли вода закипить, спершу занурюємо пасту на максимальну довжину, як виходить. Потім вони поступово розм’якатимуть, а ви опускайте їх повністю в окріп. Варимо близько 7 хвилин та куштуємо.
- Обсмажуємо на сковорідці з олією два зубчики часнику та прогріваємо на середньому вогні 10 секунд, потім виймаємо часник.
- В сковорідку додаємо порізані чері та вливаємо трішки рідини зі спагеті. Готуємо близько 1,5 – 2 хвилини, постійно помішуючи.
- Відварені до стану аль-денте спагеті перекладаємо на сковорідку, вливаємо туди ж 30 грамів рідини з каструлі, додаємо очищені креветки.
- Натираємо цедру одного лимона, не зачіпляючи білу частину цитруса, бо вона надає гіркоти. Вливаємо оливкову олію, солимо, перчимо та готуємо ще 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи.
- Спагеті розкладіть у тарілки, посипаємо нарізаним листям базиліку та натертим пармезаном.
Смачного!
Салат коул слоу з білокачанної капустиІнгредієнти:
– 500 грамів білокачанної капусти;
– 500 грамів червоної капусти;
– 300 грамів моркви;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 150 грамів домашнього майонезу;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 столова ложка медової гірчиці.
Приготування:
- У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет.
- Нарізаємо дрібно капусту, перекладаємо у глибоку салатницю. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти.
- Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішуємо. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.
- Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолов.
Смачного!