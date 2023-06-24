Що приготувати на вечерю: три легкі рецепти на щодень

Вечеря повинна бути легко, та водночас наситити організм. Найкраще підходять для останнього прийому овочі: свіжі, або термічно оброблені. Важко придумати страву власноруч? Скористайтеся нашою підбіркою.

Незнаєте, що приготувати на вечерю? Скористайтеся підбіркою 24 каналу, тут ви знайдете страви на вибір.

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Рецепт фаршированих грибів з сиром

– 500 грамів великих печериць;– 2 морквини;– 1 ріпчаста цибуля;– 150 – 200 грамів твердого сиру;– сіль;– чорний мелений перець;– олія;– майоран (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.

Запікаємо 15 хвилин до готовності.

Смачного!

Рецепт пасти з морепродуктами

– 210 грамів спагеті твердих сортів;– 200 грамів чищених хвостів тигрових креветок (250 г неочищених);– 250 грамів томатів чері;– 50 грамів оливкової олії Extra Virgin;– 2 зубчики часнику;– 30 грамів тертого пармезану;– 1 лимон (цедра);– 10 грамів листочків базиліку (для подачі);– сіль.

Приготування:

Очищуємо креветки від панцирів та кишок, промиваємо в друшляку. Розрізаємо помідори навпіл, а два зубчики часнику очищуємо від лушпиння.

Відварюємо спагеті у підсоленій воді до стану аль-денте. Коли вода закипить, спершу занурюємо пасту на максимальну довжину, як виходить. Потім вони поступово розм’якатимуть, а ви опускайте їх повністю в окріп. Варимо близько 7 хвилин та куштуємо.

Обсмажуємо на сковорідці з олією два зубчики часнику та прогріваємо на середньому вогні 10 секунд, потім виймаємо часник.

В сковорідку додаємо порізані чері та вливаємо трішки рідини зі спагеті. Готуємо близько 1,5 – 2 хвилини, постійно помішуючи.

Відварені до стану аль-денте спагеті перекладаємо на сковорідку, вливаємо туди ж 30 грамів рідини з каструлі, додаємо очищені креветки.

Натираємо цедру одного лимона, не зачіпляючи білу частину цитруса, бо вона надає гіркоти. Вливаємо оливкову олію, солимо, перчимо та готуємо ще 3 – 4 хвилини, постійно помішуючи.

Спагеті розкладіть у тарілки, посипаємо нарізаним листям базиліку та натертим пармезаном.

Смачного!

Салат коул слоу з білокачанної капусти

– 500 грамів білокачанної капусти;– 500 грамів червоної капусти;– 300 грамів моркви;– 1 чайна ложка солі;– 1 столова ложка цукру;– 150 грамів домашнього майонезу;– 1 столова ложка оцту;– 1 столова ложка медової гірчиці.

Приготування:

У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет.

Нарізаємо дрібно капусту, перекладаємо у глибоку салатницю. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти.

Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.

Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішуємо. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.

Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолов.

Смачного!