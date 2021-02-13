Смачні страви з курятини на День Валентина: святкові рецепти

Зробіть смачний подарунок своїй коханій половинці на День Валентина та здивуйте її кулінарними шедеврами з ніжної та соковитої курочки. Ну а з рецептами ми вам радо допоможемо!
Сирне суфле з курочкою
Страва з курки на Валентина/Наша Ряба
Інгредієнти:
– 200 г м'яса курячих стегон
ТМ "Наша Ряба"
;
– 2 ст. л вершкового масла;
– ½ склянки борошна;
– 1 ч.л цукру;
– 1 ч. л розпушувача;
– 6 курячих яєць;
– 1 склянка молока;
– сіль, перець на ваш смак;
– 1 склянка домашнього сиру;
– 350 г твердого сиру;
– ⅓ склянки крем-сиру;
– 50 г ріпчастої цибулі.
Приготування:
- Ретельно миємо куряче м'ясо, нарізаємо кубиком та обсмажуємо на розігрітій сковорідці.
- Нарізаємо цибулю кубиком та обсмажуємо на сковорідці до золотистої скоринки. Можна смажити на тій самій сковорідці, що й курку – смак цибулі буде насичений та ароматний.
- Розігріваємо духовку до 175 градусів. Форму для випікання розміром 30х20 см змащуємо вершковим маслом.
- У мисці змішуємо попередньо просіяне борошно, цукор та розпушувач. Робимо у гірці борошна рівчик та вибиваєте в нього яйця, виливаємо молоко, додаємо сіль та перець. Збиваємо масу до однорідної консистенції.
- У збиту масу додаємо домашній сир, тертий сир, курочку та цибулю. Також додаємо до маси крем-сир та вершкове масло й вимішуємо все ложкою.
- Отриману суміш виливаємо у форму або маленькі форми та запікаємо в духовці до золотистої скоринки протягом 30-40 хвилин. Смачного!
Тайський рис із куркою в ананасі
Курка в ананасі/Наша Ряба
Інгредієнти:
– 400 г філе стегна
ТМ "Наша Ряба"
;
– 4 курячих яйця;
– 400 г рису;
– 1 цибулина;
– 1 ананас;
– 2 гілочки естрагону;
– 50 г смаженого арахісу;
– 100 г олії для смаження;
– 2 зубчики часнику;
– 60 г соєвого соусу;
– 20 г імбиру;
– 1 ст. л цукру;
– перець чилі на ваш смак.
Приготування:
- Промиваємо рис та відварюємо його в підсоленій воді до готовності.
- Розрізаємо ананас навпіл та обережно вирізаємо середину. З половинок ананасу робимо чашу.
- Нарізаємо цибулю, курку і філе ананаса кубиком, а часник та імбир натираємо на дрібній тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо курку й цибулю до готовності. Виймаємо в тарілку.
- У цю ж сковорідку виливаємо яйця та при постійному помішуванні смажимо до готовності. Додаємо до скрамблу ананаси, рис та курку з цибулею і, розмішуючи, просмажуємо.
- Приправляємо чилі, імбиром, часником, арахісом і просмажуємо ще 5 хвилин.
- Заправляємо готову страву соєвим соусом, цукром та естрагоном і подаємо у половинках ананасу. Смачного!
Курка селестіно
Селестіно/Наша Ряба
Інгредієнти:
– 4 шт. курячих стегон
ТМ "Наша Ряба"
;
– 100 г оливкової олії;
– 150 г помідорів чері;
– 200 г грибів лисички;
– 100 г білого вина;
– 50 г коньяку;
– 3 зубчики часнику;
– 2 гілочки петрушки;
– сіль, перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно миємо курочку, просушуємо паперовими рушниками та натираємо сіллю і меленим чорним перцем. Відставляємо м'ясо маринуватися в холодильнику протягом години.
- Промиваємо лисички та обсмажуємо їх разом із курячими стегнами на розігрітій олії до золотистої скоринки – 10-12 хвилин обсмажування буде достатньо.
- Збільшуємо вогонь та додаємо до страви чері, вливаємо коньяк та підпалюємо – фламбуємо страву у сковорідці, доки не випарується весь спирт.
- Далі додаємо вино та випарюємо на маленькому вогні. Приправляємо дрібно січеним часником і зеленю. Смачного!