Небанальні рецепти з курятиною: варимо, смажимо, запікаємо, грилюємо

Куряче м'ясо – універсальний продукт. Його можна запекти в духовці чи на грилі, обсмажити на пательні або ж відварити в підсоленій воді. Курятина залишиться соковитою при будь-якому способі приготування.

М’ясо курки настільки ніжне, що його не потрібно довго маринувати: 15 – 20 хвилин достатньо, щоб курочка увібрала в себе увесь аромат маринаду.

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Ми підготували для вас легкі рецепти страв із курятиною, які припадуть до смаку найвибагливішому гурману!

Салат із відварної курятини, селери та моркви

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Салат з курятиною / Наша Ряба

– 300 г курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 200 г маринованого кореня селери;– 200 г моркви по-корейськи;– 100 г червоноголової капусти;– 100 г пекінської капусти;– кунжут на ваш смак;– 80 г ріпчастої цибулі;– 40 г соєвого соусу;– 100 г рослинної олії;– 20 г цукру;– 40 г винного оцту.

Приготування:

Для соусу почистіть ріпчасту цибулю, зніміть із неї лушпиння. Цибулю наріжте дрібним кубиком та обсмажте на олії до прозорості. Кунжут, соєвий соус, олію, цукор, винний оцет та обсмажену цибулю помістіть до чаші блендера й збийте до однорідної маси. Для салату відваріть куряче філе в підсоленій воді до готовності. Охолодіть м’ясо й порвіть його руками на волокна. Пекінську та червоноголову капусту наріжте дрібною соломкою. У глибокій салатниці змішайте пекінську капусту, селеру та моркву по-корейськи. Полийте салат соусом, викладіть зверху волокна курятини й посипте насінням кунжуту. Смачного!

Карі з тушкованою курячою гомілкою

Карі з курятини / Shutterstok

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

– 300 г м’яса курячої гомілки ТМ "Наша Ряба" – 20 г рослинної олії;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– 1 г карі;– 120 г ріпчастої цибулі;– 30 г свіжого імбиру;– 10 г часнику;– 20 г томатної пасти;– 40 г вершків;– 1 г меленого коріандру;– 1 г сухого меленого перцю чилі.

Приготування:

Для соусу ріпчасту цибулю звільніть від лушпиння, помийте й наріжте дрібним кубиком. Імбир та часник почистьте й подрібніть. Протушкуйте нарізані інгредієнти на сковорідці з олією, поступово додаючи томатну пасту, вершки та спеції. Готову суміш збийте блендером в однорідну масу. М’ясо курячої гомілки наріжте шматочками й обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотавого кольору, посоліть і поперчіть. Вилийте соус до курки й перемішайте. Тушкуйте курку карі ще 15 хвилин. Смачного!

Запечені курячі крильця з овочами

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4

Запечені курячі крила / Наша Ряба

– 8 – 10 курячих крилець ТМ "Наша Ряба" – 1 червоний болгарський перець;– 1 жовтий болгарський перець;– 2 морквини;– 1 кабачок;– 1 ріпчаста цибулина;– 3 ст. л оливкової олії;– суміш пряних трав на ваш смак;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте всі овочі. Кожну цибулину розріжте на 4 частини, розділіть на пелюстки. Кабачок та моркву наріжте кружальцями, а болгарський перець – чвертками уздовж. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть овочі на керамічне деко для випікання, посипте спеціями на свій смак і скропіть оливковою олією. Зверху на овочі викладіть курячі крильця й відправте деко в духовку на 40 – 45 хвилин. Подавайте страву гарячою. Смачного!

Куряче філе, фаршироване шпинатом, на сковорідці-гриль

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 2

Фарширована курятина / Наша Ряба

– 2 курячих філе ТМ "Наша Ряба" – 1 пучок свіжого шпинату;– ½ ріпчастої цибулини;– 25 г коньяку;– спеції для гриля на ваш смак;– 50 г оливкової олії;– 50 мл вершків;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: