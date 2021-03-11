Небанальні рецепти з курятиною: варимо, смажимо, запікаємо, грилюємо

М’ясо курки настільки ніжне, що його не потрібно довго маринувати: 15 – 20 хвилин достатньо, щоб курочка увібрала в себе увесь аромат маринаду.
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Ми підготували для вас легкі рецепти страв із курятиною, які припадуть до смаку найвибагливішому гурману!
Салат із відварної курятини, селери та моркви
Салат з курятиною / Наша Ряба
Інгредієнти:
– 300 г курячого філе
ТМ "Наша Ряба"
;
– 200 г маринованого кореня селери;
– 200 г моркви по-корейськи;
– 100 г червоноголової капусти;
– 100 г пекінської капусти;
– кунжут на ваш смак;
– 80 г ріпчастої цибулі;
– 40 г соєвого соусу;
– 100 г рослинної олії;
– 20 г цукру;
– 40 г винного оцту.
Приготування:
- Для соусу почистіть ріпчасту цибулю, зніміть із неї лушпиння. Цибулю наріжте дрібним кубиком та обсмажте на олії до прозорості.
- Кунжут, соєвий соус, олію, цукор, винний оцет та обсмажену цибулю помістіть до чаші блендера й збийте до однорідної маси.
- Для салату відваріть куряче філе в підсоленій воді до готовності. Охолодіть м’ясо й порвіть його руками на волокна.
- Пекінську та червоноголову капусту наріжте дрібною соломкою.
- У глибокій салатниці змішайте пекінську капусту, селеру та моркву по-корейськи. Полийте салат соусом, викладіть зверху волокна курятини й посипте насінням кунжуту.
- Смачного!
Карі з тушкованою курячою гомілкою
Карі з курятини / Shutterstok
Інгредієнти:
– 300 г м’яса курячої гомілки
ТМ "Наша Ряба"
;
– 20 г рослинної олії;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– 1 г карі;
– 120 г ріпчастої цибулі;
– 30 г свіжого імбиру;
– 10 г часнику;
– 20 г томатної пасти;
– 40 г вершків;
– 1 г меленого коріандру;
– 1 г сухого меленого перцю чилі.
Приготування:
- Для соусу ріпчасту цибулю звільніть від лушпиння, помийте й наріжте дрібним кубиком.
- Імбир та часник почистьте й подрібніть.
- Протушкуйте нарізані інгредієнти на сковорідці з олією, поступово додаючи томатну пасту, вершки та спеції.
- Готову суміш збийте блендером в однорідну масу.
- М’ясо курячої гомілки наріжте шматочками й обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотавого кольору, посоліть і поперчіть.
- Вилийте соус до курки й перемішайте.
- Тушкуйте курку карі ще 15 хвилин.
- Смачного!
Запечені курячі крильця з овочами
Запечені курячі крила / Наша Ряба
Інгредієнти:
– 8 – 10 курячих крилець
ТМ "Наша Ряба"
;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 жовтий болгарський перець;
– 2 морквини;
– 1 кабачок;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 3 ст. л оливкової олії;
– суміш пряних трав на ваш смак;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте всі овочі. Кожну цибулину розріжте на 4 частини, розділіть на пелюстки. Кабачок та моркву наріжте кружальцями, а болгарський перець – чвертками уздовж.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Викладіть овочі на керамічне деко для випікання, посипте спеціями на свій смак і скропіть оливковою олією. Зверху на овочі викладіть курячі крильця й відправте деко в духовку на 40 – 45 хвилин.
- Подавайте страву гарячою.
- Смачного!
Куряче філе, фаршироване шпинатом, на сковорідці-гриль
Фарширована курятина / Наша Ряба
Інгредієнти:
– 2 курячих філе
ТМ "Наша Ряба"
;
– 1 пучок свіжого шпинату;
– ½ ріпчастої цибулини;
– 25 г коньяку;
– спеції для гриля на ваш смак;
– 50 г оливкової олії;
– 50 мл вершків;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на паперовому рушнику. Зробіть у філе розріз – "кишеню".
- Викладіть м’ясо до глибокої миски, додайте коньяку, солі, чорного меленого перцю, оливкової олії та спецій – зробіть курочці "масаж" і залиште маринуватися на 10 – 15 хвилин.
- Ретельно помийте в кількох водах листя шпинату.
- Грубо наріжте шпинат, ріпчасту цибулю – дрібним кубиком.
- Посмажте цибулю та шпинат кілька хвилин, влийте до сковорідки вершки й тушкуйте ще 4 – 5 хвилин.
- Нафаршируйте куряче філе начинкою зі шпинату та цибулі, закріпіть "кишеньки" шпажками.
- Запікайте фаршироване куряче філе на сковорідці-гриль або на решітці до готовності.
- Смачного