Смачні страви з курятиною для дитячого меню: ковбаски, суп та бургери

Куряче м'ясо постійно має бути в дитячому харчуванні. Адже воно багате на протеїн, вітаміни, амінокислоти та "хороші" жири, важливі для дитячого організму. Діти ростуть, а отже, потребують безперервного постачання "будівельних матеріалів". Наші рецепти допоможуть вам годувати малят і смачно, і корисно.
Дітям потрібен повноцінний, збалансований раціон, до якого крім різноманітних овочів, фруктів та круп обов’язково входять продукти тваринного походження, зокрема куряче м’ясо. Саме курятина містить цінні макро- та мікронутрієнти, що вибудовують здоровий дитячий організм.
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На етапі зростання дитини білок відповідає за формування й правильний розвиток організму, його м’язову частину. Корисні жири, що містяться в курятині, відповідають за будівні процеси в клітинах і тканинах.
Рослинні жири ніколи не зможуть замінити тваринні, тому донедавна популярне твердження про повноцінну заміну тваринних жирів та білків рослинними є хибним. Та й діти самі полюбляють курочку, адже її м’ясо соковите та м’якеньке.
Ми підібрали для вас три чудових рецепти страв на основі з курятини, що смакуватимуть кожній дитині. А оскільки курятина готується порівняно швидко, то вам не доведеться провести багато часу на кухні.
Відварні курячі ковбаски
Дитячі курячі ковбаски / Фото shutterstock
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого фаршу "Філейний"
ТМ "Наша Ряба"
;
– 3 курячих яйця;
– 1 цибулина;
– 50 грамів твердого сиру;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– петрушка, сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно вимішайте фарш зі спеціями та залишіть відпочити.
- Попередньо відваріть курячі яйця, охолодіть і почистіть від шкаралупи. Наріжте яйця маленькими кубиками.
- Цибулю звільніть від лушпиння й наріжте дрібним кубиком.
- Розігрійте на сковорідці олію й підсмажте на ній цибулю до золотавого кольору.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці, свіжу петрушку наріжте дрібно-дрібно.
- В окремій мисці з’єднайте яйця з цибулею, додайте спецій. Вимішайте масу.
- На робочій поверхні чи обробній дошці розстеліть шар харчової плівки завбільшки 20 × 20 сантиметрів. Викладіть на неї частину фаршу з розрахунку на одну ковбаску, зверху – тертий сир, зелень та яєчну масу. Сформуйте ковбаску, закрутіть у харчову плівку та зав’яжіть кінчики.
- Так само сформуйте ковбаски з решти фаршу та начинки.
- Опустіть курячі ковбаски в окріп і варіть 10 хвилин.
- Готові ковбаски звільніть від харчової плівки й подавайте до столу. Смачного!
Соковитий бургер з курячою котлетою
Гамбургер з курячою котлетою / Фото shutterstock
Інгредієнти:
– 400 г курячого фаршу "Соковитий"
ТМ "Наша Ряба"
;
– 2 скибочки сиру Чедер;
– 2 булочки для бургерів;
– 1 томат;
– листя свіжого салату;
– ½ цибулини;
– соняшникова олія для обсмаження;
– кілька кілець червоної цибулі;
– 50 г томатного соусу;
– ніжна гірчиця на ваш смак;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно подрібніть цибулю ножем або натріть на дрібній тертці. Змішайте цибулю з курячим фаршем, додайте спецій та вимішайте масу руками. Сформуйте з фаршу дві котлети, трішки приплюсніть їх та вирівняйте краї.
- Розігрійте сковорідку з олією, обсмажте на ній котлети з обох сторін до готовності. Перекладіть курячі котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
- Наріжте томати та червону цибулю кільцями.
- Розріжте булочку навпіл, змастіть низ томатною пастою, а верх гірчицею на ваш смак.
- Викладіть на низ булочки листя салату, зверху кільця цибулі та соковиту котлету.
- Накрийте котлету скибочкою сиру, кільцями томата та закрийте верхівкою булочки. Смачного!
Курячий суп із грибами та локшиною
Дитячий курячий суп з локшиною / Фото shutterstock
Інгредієнти:
– 3 курячі ніжки від
ТМ "Наша Ряба"
;
– 500 грамів грибів;
– 200 грамів локшини;
– 1 цибулина;
– 3 зубчики часнику;
– 3 гілочки кропу;
– 1 морквина;
– 3 лаврових листки;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- У великій каструлі відваріть курячі ніжки. Щоб м’ясо зварилося, вистачить 60 хвилин.
- Гриби (можна взяти печериці) ретельно почистіть від шкірки та промийте. Грубо їх наріжте й додайте до курки через 40 хвилин від початку варіння супу. Не забувайте знімати піну з поверхні супу.
- Ретельно почистіть цибулю та моркву, довільно наріжте й додайте до супу.
- Всипте до курячого супу локшину й варіть іще 5–10 хвилин.
- Суп поперчіть і посоліть на свій смак, додайте лавровий лист і наприкінці приготування вичавлений часник та грубо нарізаний кріп.
- Курячий суп подавайте до столу гарячим із хрумкими грінками. Смачного!