Смачні страви з курятиною для дитячого меню: ковбаски, суп та бургери

Куряче м'ясо постійно має бути в дитячому харчуванні. Адже воно багате на протеїн, вітаміни, амінокислоти та "хороші" жири, важливі для дитячого організму. Діти ростуть, а отже, потребують безперервного постачання "будівельних матеріалів". Наші рецепти допоможуть вам годувати малят і смачно, і корисно.

Дітям потрібен повноцінний, збалансований раціон, до якого крім різноманітних овочів, фруктів та круп обов’язково входять продукти тваринного походження, зокрема куряче м’ясо. Саме курятина містить цінні макро- та мікронутрієнти, що вибудовують здоровий дитячий організм.

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На етапі зростання дитини білок відповідає за формування й правильний розвиток організму, його м’язову частину. Корисні жири, що містяться в курятині, відповідають за будівні процеси в клітинах і тканинах.

Рослинні жири ніколи не зможуть замінити тваринні, тому донедавна популярне твердження про повноцінну заміну тваринних жирів та білків рослинними є хибним. Та й діти самі полюбляють курочку, адже її м’ясо соковите та м’якеньке.

Ми підібрали для вас три чудових рецепти страв на основі з курятини, що смакуватимуть кожній дитині. А оскільки курятина готується порівняно швидко, то вам не доведеться провести багато часу на кухні.

Відварні курячі ковбаски

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Дитячі курячі ковбаски / Фото shutterstock

– 500 грамів курячого фаршу "Філейний" ТМ "Наша Ряба" – 3 курячих яйця;– 1 цибулина;– 50 грамів твердого сиру;– 1 столова ложка соняшникової олії;– петрушка, сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно вимішайте фарш зі спеціями та залишіть відпочити. Попередньо відваріть курячі яйця, охолодіть і почистіть від шкаралупи. Наріжте яйця маленькими кубиками. Цибулю звільніть від лушпиння й наріжте дрібним кубиком. Розігрійте на сковорідці олію й підсмажте на ній цибулю до золотавого кольору. Твердий сир натріть на дрібній тертці, свіжу петрушку наріжте дрібно-дрібно. В окремій мисці з’єднайте яйця з цибулею, додайте спецій. Вимішайте масу. На робочій поверхні чи обробній дошці розстеліть шар харчової плівки завбільшки 20 × 20 сантиметрів. Викладіть на неї частину фаршу з розрахунку на одну ковбаску, зверху – тертий сир, зелень та яєчну масу. Сформуйте ковбаску, закрутіть у харчову плівку та зав’яжіть кінчики. Так само сформуйте ковбаски з решти фаршу та начинки. Опустіть курячі ковбаски в окріп і варіть 10 хвилин. Готові ковбаски звільніть від харчової плівки й подавайте до столу. Смачного!

Соковитий бургер з курячою котлетою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Гамбургер з курячою котлетою / Фото shutterstock

– 400 г курячого фаршу "Соковитий" ТМ "Наша Ряба" – 2 скибочки сиру Чедер;– 2 булочки для бургерів;– 1 томат;– листя свіжого салату;– ½ цибулини;– соняшникова олія для обсмаження;– кілька кілець червоної цибулі;– 50 г томатного соусу;– ніжна гірчиця на ваш смак;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно подрібніть цибулю ножем або натріть на дрібній тертці. Змішайте цибулю з курячим фаршем, додайте спецій та вимішайте масу руками. Сформуйте з фаршу дві котлети, трішки приплюсніть їх та вирівняйте краї. Розігрійте сковорідку з олією, обсмажте на ній котлети з обох сторін до готовності. Перекладіть курячі котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир. Наріжте томати та червону цибулю кільцями. Розріжте булочку навпіл, змастіть низ томатною пастою, а верх гірчицею на ваш смак. Викладіть на низ булочки листя салату, зверху кільця цибулі та соковиту котлету. Накрийте котлету скибочкою сиру, кільцями томата та закрийте верхівкою булочки. Смачного!

Курячий суп із грибами та локшиною

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 6

Дитячий курячий суп з локшиною / Фото shutterstock

– 3 курячі ніжки від ТМ "Наша Ряба" – 500 грамів грибів;– 200 грамів локшини;– 1 цибулина;– 3 зубчики часнику;– 3 гілочки кропу;– 1 морквина;– 3 лаврових листки;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: