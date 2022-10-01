Султанський делікатес своїми руками: дивуємо рідних та гостей оселедцем з родзинками

На вихідних часто виникає натхнення приготувати щось незвичне, тим паче, що часу на це є більше, ніж зазвичай. Оселедець з родзинками є однією зі страв, які мають шанс частіше з'являтися на столі кожної господині.

Цей рецепт приготування оселедця добре відомий польським господиням. Приготування цієї страви не потребує особливих навичок або витрат часу, проте не варто впадати в оману – цю рибу, яка в народі отримала назву "оселедець по-султанськи", вам захочеться куштувати знову й знову.

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Рецепт оселедця з родзинками

Час: 30 хвилин (+кілька годин на замочування та маринування)

Порцій: 2

Особливий смак / Фото Babcia gotuje

Інгредієнти:

400 грамів оселедця;

100 грамів родзинок;

250 грамів цибулі;

100 грамів томатної пасти;

чайна ложка меду;

сіль та перець – до смаку.

Приготування:

Промиваємо оселедець, заливаємо холодною водою та відставляємо на кілька годин для замочування. Воду час від часу змінюємо. Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. Обсмажуємо на розігрітій пательні кілька хвилин, щоб вона стала прозорою. Додаємо до цибулі мед, томатну пасту родзинки, солимо, перчимо та ретельно перемішуємо. Смажимо близько 3 хвилин та відставляємо вистигати. Вимочений оселедець нарізаємо шматочками по 2 сантиметри і складаємо у миску. Охолоджений маринад додаємо до риби та добре перемішуємо, після чого залишаємо на кілька годин у холодильнику.

Смачного!