Як приготувати суп харчо: домашній рецепт

4 червня 2021 , 10:49
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Якщо ви любите грузинську кухню. Ми підготували для вас рецепт ароматного супу харчо, який ви можете приготувати для всієї сім'ї.

Харчо – національна страва грузинської кухні, що у перекладі означає – яловичий суп. Страву готують на кислій основі – тклапі – пюре зі слив ткемалі (аличі), з додаванням рису, яловичини та волоських горіхів. Ткемалі іноді замінюють на свіжу аличу або соус, гранатовий сік або томатну пасту.

Читайте також Апетитні курячі ніжки та стегна: рецепти з рисом, у тортильях, з баклажанами та у фользі

Як приготувати соус ткемалі

Інгредієнти:
– 1 кілограм аличі;
– 50 мілілітрів води;
– 80 грамів цукру;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/4 чайної ложки коріандру;
– 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;
– 1/4 гострого червоного перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 3 чайні ложки цукру;
– пучок петрушки;
– пучок кінзи;
– сіль.
  1. Помийте ретельно аличу, додайте воду, варіть на середньому вогні.
  2. Петрушку, кріп помийте, часник почистіть, подрібніть ножем.
  3. Перець почистіть від кісточок, подрібніть ножем.
  4. М'яку аличу зцідіть через сито, подрібніть у блендері до стану пюре.
  5. Викладіть у каструлю, додайте сіль, хмелі-сунелі, коріандр, перемішайте.
  6. Далі – додайте олію, зелень часник, перець, варіть протягом 5 – 7 хвилин, додайте цукор, варіть до його розтанення. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

Рецепт харчо 

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 4-5
  • Калорійність на 100 грамів: 247
Інгредієнти:
– 500 грамів яловичини;
– 0,5 склянки рису;
– 1 цибуля;
– 1 червоний солодкий перець;
– 80 грамів волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– 2 томати;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– петрушка або кінза;
– 1/2  чайної ложки хмелі-сунелі;
– лавровий лист;
– перець;
– сіль.
  1. М'ясо ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.

Яловичина/ Фото Pexels

  1. Викладіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, періодично знімайте піну, зменште вогонь. Варіть 35 – 40 хвилин до готовності м'яса.
  2. Рис декілька разів ретельно промийте, у мисці з водою замочіть на 10 хвилин, зцідіть воду, додайте у суп, варіть протягом 10 хвилин.


Рис / Фото Pexels

  1. Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
  2. Томати помийте, занурте у миску з окропом для очищення від шкірки, наріжте кубиками.

Свіжі томати / Фото Pexels

  1. Перець почистіть, наріжте кубиками.
  2. На розігріту пательню, додайте олію, викладіть цибулю. Обсмажте на середньому вогні протягом однієї хвилини. Далі – додайте томати, сіль, перець, тушкуйте 2 – 3 хвилини.
  3. Часник почистіть, пропустіть через прес.
  4. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/ Фото Pexels

  1. У суп додайте тушковані томати, перець, перемішайте.
  2. Волоські горіхи, почистіть, подрібніть ножем, викладіть у суп, ще варіть 5 хвилин. Додайте лавровий лист, хмелі-сунелі, часник.

Волоські горіхи/ Фото Unsplash

  1. Накрийте кришкою, зніміть з вогню. Залиште на 10 хвилин. За бажанням додайте соус ткемалі.

Харчо/ Фото Freepik

  1. Викладіть суп у тарілку, задекоруйте петрушкою або кінзою. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева