Як приготувати суп харчо: домашній рецепт

Якщо ви любите грузинську кухню. Ми підготували для вас рецепт ароматного супу харчо, який ви можете приготувати для всієї сім'ї.
Харчо – національна страва грузинської кухні, що у перекладі означає – яловичий суп. Страву готують на кислій основі – тклапі – пюре зі слив ткемалі (аличі), з додаванням рису, яловичини та волоських горіхів. Ткемалі іноді замінюють на свіжу аличу або соус, гранатовий сік або томатну пасту.
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Як приготувати соус ткемаліІнгредієнти:
– 1 кілограм аличі;
– 50 мілілітрів води;
– 80 грамів цукру;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1/4 чайної ложки коріандру;
– 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;
– 1/4 гострого червоного перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 3 чайні ложки цукру;
– пучок петрушки;
– пучок кінзи;
– сіль.
- Помийте ретельно аличу, додайте воду, варіть на середньому вогні.
- Петрушку, кріп помийте, часник почистіть, подрібніть ножем.
- Перець почистіть від кісточок, подрібніть ножем.
- М'яку аличу зцідіть через сито, подрібніть у блендері до стану пюре.
- Викладіть у каструлю, додайте сіль, хмелі-сунелі, коріандр, перемішайте.
- Далі – додайте олію, зелень часник, перець, варіть протягом 5 – 7 хвилин, додайте цукор, варіть до його розтанення. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
Рецепт харчо
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4-5
- Калорійність на 100 грамів: 247
– 500 грамів яловичини;
– 0,5 склянки рису;
– 1 цибуля;
– 1 червоний солодкий перець;
– 80 грамів волоських горіхів;
– 2 зубчики часнику;
– 2 томати;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– петрушка або кінза;
– 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;
– лавровий лист;
– перець;
– сіль.
- М'ясо ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.
Яловичина/ Фото Pexels
- Викладіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, періодично знімайте піну, зменште вогонь. Варіть 35 – 40 хвилин до готовності м'яса.
- Рис декілька разів ретельно промийте, у мисці з водою замочіть на 10 хвилин, зцідіть воду, додайте у суп, варіть протягом 10 хвилин.
Рис / Фото Pexels
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
- Томати помийте, занурте у миску з окропом для очищення від шкірки, наріжте кубиками.
Свіжі томати / Фото Pexels
- Перець почистіть, наріжте кубиками.
- На розігріту пательню, додайте олію, викладіть цибулю. Обсмажте на середньому вогні протягом однієї хвилини. Далі – додайте томати, сіль, перець, тушкуйте 2 – 3 хвилини.
- Часник почистіть, пропустіть через прес.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
Подрібнена петрушка/ Фото Pexels
- У суп додайте тушковані томати, перець, перемішайте.
- Волоські горіхи, почистіть, подрібніть ножем, викладіть у суп, ще варіть 5 хвилин. Додайте лавровий лист, хмелі-сунелі, часник.
Волоські горіхи/ Фото Unsplash
- Накрийте кришкою, зніміть з вогню. Залиште на 10 хвилин. За бажанням додайте соус ткемалі.
Харчо/ Фото Freepik
- Викладіть суп у тарілку, задекоруйте петрушкою або кінзою. Смачного!